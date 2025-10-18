신작 MMORPG '로스트아크 모바일', 비공개 테스트 참가자 모집

|
스마일게이트 RPG는 현재 개발중인 블록버스터 신작 MMORPG '로스트아크 모바일'의 비공개 테스트(CBT)의 참가자 모집을 시작한다고 17일 밝혔다.
참가 신청은 17일부터 11월 6일까지 21일간 '로스트아크 모바일' 공식 홈페이지에서 진행된다. 테스트에 참여할 수 있는 당첨자는 신청자 중 추첨을 통해 선정되며 11월 11일 공식 홈페이지에서 공개된다. 테스트는 11월 13일부터 16일까지 총 4일간 진행되며, 플랫폼은 구글플레이와 애플 앱스토어, PC 클라이언트를 지원한다.
이번 테스트에서는 언리얼 엔진 5의 고품질 그래픽으로 재탄생한 '로스트아크 모바일'만의 새로운 스토리와 함께 파티형 콘텐츠의 정점인 가디언 토벌, 군단장 레이드 등의 콘텐츠와 1인 플레이어를 위한 카오스 브레이크, 군단 던전, 1인 레이드 등의 새로운 콘텐츠도 제공될 예정이다.
스마일게이트 RPG는 테스트 참가자 모집을 기념해 '로스트아크 모바일'의 마스코트 '헤리리크'를 테마로 다양한 선물을 증정하는 '헤리리크와 놀기' 이벤트도 선보인다. 이벤트는 17일부터 11월 6일까지 진행되며 테스트 참가자 모집 신청을 완료한 모험가라면 누구나 참여가 가능하다. 모험가들은 공식 홈페이지에서 여러 가지 미션을 수행하고 '헤리리크의 홀씨'를 획득한 뒤 홀씨 교환소에서 매주 원하는 경품에 응모할 수 있다. 경품은 네이버페이 포인트, 스타벅스 기프트 카드와 장패드, 헤리리크 맥세이프 보조배터리, 헤리리크 머그컵 등 다양하다.
스마일게이트 RPG 지원길 대표는 "지난 비전 프리뷰 행사에 이어 '로스트아크 모바일'을 더욱 많은 모험가 여러분이 플레이해 보시고 다양한 피드백을 주실 수 있도록 비공개 테스트를 진행하게 됐다. 여러분과 함께 만들어 나가는 게임이 될 수 있도록 열심히 준비했으니 많은 관심과 신청을 부탁드린다"고 말했다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com