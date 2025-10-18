'47세' 김사랑, '173cm·49kg' 황금 몸매 유지 비결 "다이어트 할 때 물 많이 마시기"

기사입력 2025-10-18 18:13


'47세' 김사랑, '173cm·49kg' 황금 몸매 유지 비결 "다이어…

'47세' 김사랑, '173cm·49kg' 황금 몸매 유지 비결 "다이어…

'47세' 김사랑, '173cm·49kg' 황금 몸매 유지 비결 "다이어…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김사랑이 늘씬한 몸매에도 관리에 집중했다.

김사랑은 18일 "다이어트 할 때 따뜻한 물 많이 마시기!"라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 거울 셀카를 촬영 중인 김사랑의 모습이 담겨있다.

긴 머리를 풀어헤친 채 특유의 청순 분위기를 선보이고 있는 김사랑. 옅은 미소 속 동안 미모가 눈길을 끈다.

또한 이날 김사랑은 화려한 패턴의 상의를 착용, 이 과정에서 잘록한 허리라인을 뽐내며 늘씬한 몸매를 뽐냈다.

프로필상 키 173cm에 몸무게 49kg인 김사랑은 완벽한 몸매의 소유자임에도 최근 "연휴 끝났으니 다이어트 해야죠"라며 다이어트를 선언했던 바. 이어 이날은 "다이어트 할 때 따뜻한물 많이 마시기"라면서 꾸준히 자시 관리를 위해 다이어트 중임을 밝혀 놀라움을 자아냈다.

한편 김사랑은 지난 4월 쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아' 시즌 7 호스트로 등장해 독보적인 '바비인형 비주얼'과 그동안의 신비로운 이미지를 깨는 '파격 코믹 연기'로 많은 시청자들의 기대감을 충족시켰다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'활동 중단' 박봄, 여전히 '왕방울 눈' 메이크업..."인형인 줄 알았네"

2.

박지연, 신장 재이식 수술 후 건강식 챙기는 일상 "♥이수근이 매일 설거지"

3.

장새별, 부친상 5개월 만에 모친상..“착한 엄마 돌아가셨다”

4.

서동주, ADHD 고백 "집중력 없는데 어떻게 공부 잘하냐고…과몰입 덕" ('위라클')

5.

다나카, 中에 '노래 도둑' 맞았다…'잘자요 아가씨' 중국 곡으로 둔갑

연예 많이본뉴스
1.

'활동 중단' 박봄, 여전히 '왕방울 눈' 메이크업..."인형인 줄 알았네"

2.

박지연, 신장 재이식 수술 후 건강식 챙기는 일상 "♥이수근이 매일 설거지"

3.

장새별, 부친상 5개월 만에 모친상..“착한 엄마 돌아가셨다”

4.

서동주, ADHD 고백 "집중력 없는데 어떻게 공부 잘하냐고…과몰입 덕" ('위라클')

5.

다나카, 中에 '노래 도둑' 맞았다…'잘자요 아가씨' 중국 곡으로 둔갑

스포츠 많이본뉴스
1.

두들겨 맞은 폰세, '시간끌기 의혹' 구자욱 짜증 폭발! → 김경문 박진만까지 가세했다! [PO1]

2.

신인 감독 김연경? 日명장이 지켜본 가능성 "사실 선수로 더 보고싶지만…" [인천포커스]

3.

'162km' 한화 필승 카드 제대로 사고쳤다…KBO 역사를 바꾸다니

4.

폰세, 2회 충격의 3실점...안타 맞을 수는 있지만, 큰 경기 이런 플레이는 안 된다 [PO1 현장]

5.

6실점 굴욕보다 더 돋보인 건, 105개 던지고도 '더 던지겠다'...감독은 '절대 안돼' [PO1 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.