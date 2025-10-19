'54세 미혼' 황석정, 그동안 낸 축의금만 '억대'..."지방 아파트 매매 가능"('동치미')

기사입력 2025-10-19 01:19


'54세 미혼' 황석정, 그동안 낸 축의금만 '억대'..."지방 아파트 …

'54세 미혼' 황석정, 그동안 낸 축의금만 '억대'..."지방 아파트 …

'54세 미혼' 황석정, 그동안 낸 축의금만 '억대'..."지방 아파트 …

'54세 미혼' 황석정, 그동안 낸 축의금만 '억대'..."지방 아파트 …

'54세 미혼' 황석정, 그동안 낸 축의금만 '억대'..."지방 아파트 …

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 황석정이 외로움을 털어놨다.

18일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '결혼, 안하면 외롭고 하면 괴롭다'는 주제로 이야기를 나눴다.

이날 황석정은 "난 남자가 없을 때도 외롭다"면서 "주변에 행복한 결혼 생활을 하는 사람이 많다. 그럴 때는 좀 외롭다. '나는 왜 저런 남자를 못 만났을까, 내가 한 발 늦었구나'"라고 솔직하게 털어놨다.

이어 그는 "결혼식을 너무 많이 한다. 결혼식만 300번 이상 간 것 같다"면서 "그동안 낸 축의금으로 지방에 아파트를 살 수 있다"고 했다.


'54세 미혼' 황석정, 그동안 낸 축의금만 '억대'..."지방 아파트 …
황석정은 "지갑은 비어가면서 외롭고, 결혼식은 가서 축하해줘야 하고. 요즘은 결혼식에 가면 눈물이 난다"고 "지갑도 외롭고 마음도 외롭다"고 털어놨다.

반면 홍진희는 "사람은 늘 외롭다. 여기 안 외로운 사람이 어디 있나. 어차피 인생은 혼자 가는 거다"고 했다. 이어 그는 "성격상 '외롭다'면서 집에 혼자 있지 않는다. 지인들에 전화를 해서 만난다"면서 "밤에 전화하면 싱글이 아닌 이상 못 나온다. 그래서 오후 2시, 3시가 술시다"고 해 웃음을 안겼다.

홍진희는 "오후 2시쯤 늦은 점심 약속을 잡고 오후 6시, 7시에 집에 와서 불 끄고 잔다"고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이무진, 'KBS 보이콧 사태' 고개 숙였다..."그때 너무 죄송"

2.

'10월 재혼' 은지원, 남다른 결혼 로망..."절에서 결혼, 주례는 스님"

3.

다나카, 中에 '노래 도둑' 맞았다…'잘자요 아가씨' 중국 곡으로 둔갑

4.

'활동 중단' 박봄, 여전히 '왕방울 눈' 메이크업..."인형인 줄 알았네"

5.

"형부 구준엽 사랑해"..서희제, 언니 그리워 시상식 오열 '대만도 울렸다'

연예 많이본뉴스
1.

이무진, 'KBS 보이콧 사태' 고개 숙였다..."그때 너무 죄송"

2.

'10월 재혼' 은지원, 남다른 결혼 로망..."절에서 결혼, 주례는 스님"

3.

다나카, 中에 '노래 도둑' 맞았다…'잘자요 아가씨' 중국 곡으로 둔갑

4.

'활동 중단' 박봄, 여전히 '왕방울 눈' 메이크업..."인형인 줄 알았네"

5.

"형부 구준엽 사랑해"..서희제, 언니 그리워 시상식 오열 '대만도 울렸다'

스포츠 많이본뉴스
1.

김서현 또 대형사고 칠뻔! '팀 한화'의 승리다! →162km 문동주 한국 신기록 + 손아섭 문현빈 노시환 채은성 적시타! 9-8 삼성 꺾고 1차전 기선제압 [PO1]

2.

신인 감독 김연경? 日명장이 지켜본 가능성 "사실 선수로 더 보고싶지만…" [인천포커스]

3.

두들겨 맞은 폰세, '시간끌기 의혹' 구자욱 짜증 폭발! → 김경문 박진만까지 가세했다! [PO1]

4.

신나게 두들겨 맞았다, 6실점 굴욕? 폰세는 기어이 또 하나의 신기록을 작성했다 [PO1 현장]

5.

"누가 더 진실된지는 나중에 알 것" 신태용 저격 폭로→이청용 '골프 세리머니' 담긴 침묵의 시위…주장단 '눈물' 김영권, 조현우도 '생존' 후 기약

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.