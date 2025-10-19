'54세 미혼' 황석정, 그동안 낸 축의금만 '억대'..."지방 아파트 …

정안지 기자
기사입력 2025-10-19 01:19
이무진, 'KBS 보이콧 사태' 고개 숙였다..."그때 너무 죄송"
'10월 재혼' 은지원, 남다른 결혼 로망..."절에서 결혼, 주례는 스님"
다나카, 中에 '노래 도둑' 맞았다…'잘자요 아가씨' 중국 곡으로 둔갑
'활동 중단' 박봄, 여전히 '왕방울 눈' 메이크업..."인형인 줄 알았네"
"형부 구준엽 사랑해"..서희제, 언니 그리워 시상식 오열 '대만도 울렸다'
김서현 또 대형사고 칠뻔! '팀 한화'의 승리다! →162km 문동주 한국 신기록 + 손아섭 문현빈 노시환 채은성 적시타! 9-8 삼성 꺾고 1차전 기선제압 [PO1]
신인 감독 김연경? 日명장이 지켜본 가능성 "사실 선수로 더 보고싶지만…" [인천포커스]
두들겨 맞은 폰세, '시간끌기 의혹' 구자욱 짜증 폭발! → 김경문 박진만까지 가세했다! [PO1]
신나게 두들겨 맞았다, 6실점 굴욕? 폰세는 기어이 또 하나의 신기록을 작성했다 [PO1 현장]
"누가 더 진실된지는 나중에 알 것" 신태용 저격 폭로→이청용 '골프 세리머니' 담긴 침묵의 시위…주장단 '눈물' 김영권, 조현우도 '생존' 후 기약