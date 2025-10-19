박시은♥진태현 입양 마라토너 딸, 대박났다 "전국 5등 쾌거, 이제 시작"

기사입력 2025-10-19 15:09


박시은♥진태현 입양 마라토너 딸, 대박났다 "전국 5등 쾌거, 이제 시작…

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 진태현이 입양한 마라토너 딸이 전국체전에서 5등을 차지한 소식을 자랑했다.

진태현은 19일 "우리 지혜(입양 딸)가 106회 전국체전에서 작년에 이어 5등을 했다. 경기도 대표 한지혜! 장하다, 멋지다. 경험을 많이 하자! 이제 시작이다"라며 마라토너 딸의 성과를 자랑했다.

또한 진태현은 "전국 5등 마라토너, 장하다!"라며 마라토너 딸이 열심히 달리고 있는 모습도 공개해 눈길을 끌었다.


박시은♥진태현 입양 마라토너 딸, 대박났다 "전국 5등 쾌거, 이제 시작…
앞서도 진태현은 양딸의 이름과 얼굴을 공개하며 "앞으로 고단한 마라토너 엘리트 선수의 길을 은퇴 때까지 함께 해주려고 한다"라고 밝힌 바 있다.

한편 진태현은 2015년 박시은과 결혼했으며 2019년 대학생 딸을 입양했다. 올해 초에는 경기도청 소속 마라토너와 제주에서 간호사를 준비 중인 딸을 추가로 가족으로 맞으며 세 딸의 아버지가 됐다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

솔비, 2300만원 작품 탄생..전현무·유진도 반한 '진짜 화가' 됐다 ('백반기행')

2.

"드레스 입은 여성 보인다"..전현무, 드디어 미래의 신부 발견 ('사당귀')

3.

미자, ♥김태현과 2세 포기하더니..우울증 고백 "죽을 생각만 했다"

4.

출근하는 아내, 남편에겐 "육아휴직, 6년정도 해달라" 말이 돼?…24시간 쉴틈없다(결혼지옥)

5.

[종합]윤두준 빠지고 용준형 등장…하이라이트 팬들 뿔났다(전문)

연예 많이본뉴스
1.

솔비, 2300만원 작품 탄생..전현무·유진도 반한 '진짜 화가' 됐다 ('백반기행')

2.

"드레스 입은 여성 보인다"..전현무, 드디어 미래의 신부 발견 ('사당귀')

3.

미자, ♥김태현과 2세 포기하더니..우울증 고백 "죽을 생각만 했다"

4.

출근하는 아내, 남편에겐 "육아휴직, 6년정도 해달라" 말이 돼?…24시간 쉴틈없다(결혼지옥)

5.

[종합]윤두준 빠지고 용준형 등장…하이라이트 팬들 뿔났다(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

'원샷원킬' 손흥민, 역사에 남을 득점→요리스 대참사 실수+SON 빼자마자 '와르르'→90분 극장 동점골...LAFC, 콜로라도전 2-2 무승부

2.

삼성 중대 변수 발생...'푸른 피의 에이스' 원태인, 3차전 등판 불가일 수 있다 [PO2 현장]

3.

"I am happy" 김혜성, 그 끈질긴 생존 능력 WS도? 로버츠는 딱 하나만 본다...대주자가 얼마나 중요할지

4.

'외국인 트리오 총출동' PO 노리는 이랜드-부산, 승점 6 짜리 '빅뱅'[현장 라인업]

5.

피치클락 신경전의 진실. 폰세, 관련 규정 몰랐다 → 구자욱 어리둥절 "선수협에서도 다 이야기 된 내용.. 기분 썩 좋지 않았다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.