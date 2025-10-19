심형탁, '도라에몽'된 子 하루와 최애 생일파티 "소원 하나 이뤘다"

김소희 기자
기사입력 2025-10-19 16:48
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
솔비, 2300만원 작품 탄생..전현무·유진도 반한 '진짜 화가' 됐다 ('백반기행')
"드레스 입은 여성 보인다"..전현무, 드디어 미래의 신부 발견 ('사당귀')
미자, ♥김태현과 2세 포기하더니..우울증 고백 "죽을 생각만 했다"
[종합]윤두준 빠지고 용준형 등장…하이라이트 팬들 뿔났다(전문)
유명 트럼펫 연주자 안모 씨, 주차장서 숨진 채 발견
한화 숨통을 끊지 못한, 구자욱 허망한 횡사...선수 잘못이냐, 코치 잘못이냐 [PO2 현장]
"I am happy" 김혜성, 그 끈질긴 생존 능력 WS도? 로버츠는 딱 하나만 본다...대주자가 얼마나 중요할지
퇴출 외인→김연경 대신할 에이스 변신! 4년만에 확 달라진 '파워풀' 레베카 "내 점수는 80점, 에너지는 95점…배구 향한 '갈증' 다르다" [인터뷰]
이 조합 11실점 누가 알았겠나…와이스 4이닝 충격 강판, '역대 최강' 33승 듀오 무너졌다 [PO2]
피치클락 신경전의 진실. 폰세, 관련 규정 몰랐다 → 구자욱 어리둥절 "선수협에서도 다 이야기 된 내용.. 기분 썩 좋지 않았다"