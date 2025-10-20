수지, 시누이 미나와 불화설 공식 사과 "오해 죄송, 평생 감사하며 살겠…

수지, 시누이 미나와 불화설 공식 사과 "오해 죄송, 평생 감사하며 살겠다"(전문)

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 류필립의 누나 수지가 시누이 미나에게 공식 사과했다.

수지는 19일 자신의 계정에 장문의 글을 게재했다. "너무 늦었지만 댓글 표현을 정확히 이해하지 못해 뜻을 다르게 받아들였다. 한국어 뉘앙스를 잘못 파악한 탓에 제 답글이 다른 의미로 비춰질 수도 있었던 점 진심으로 죄송하다"고 말문을 연 그는 "미나 언니를 겨냥하거나 누군가를 탓하려는 의도는 전혀 없었다. 도움 주셨던 미나언니께 늘 감사한 마음 뿐"이라고 밝혔다.

수지는 "저의 부족한 언어 이해로 오해가 생겼고 불안을 안겨 미나언니께 죄송할 뿐이다. 미나 언니께 오해 갖지 말아달라. 제 어리석음을 탓해 달라. 언니는 언제나 저를 예쁘게 봐줬다. 언니가 믿어줬기에 저는 달라질 수 있었다. 생활이 힘들던 시절 언니는 말없이 도와줬다. 금전적으로 손 내밀어준 것도 제 마음을 감싸준 것도 모든 게 너무 큰 선물이었다"고 전했다.

또 "세상이 나를 오해하고 악플이 달리고 많은 말들이 오갔던 그 시기에도 언니는 단 한번도 저를 미워하지 않았다. 오히려 '나는 수지 누나를 알아요. 괜찮아요' 그 한마디로 얼마나 큰 위로가 됐는지 모른다. 언니가 얼마나 따뜻한 살마인지 얼마나 진심으로 저를 아껴줬는지 이 마음을 세상에 꼭 알리고 싶었다"고 말했다.

수지는 "언니의 그 믿음과 사랑 평생 잊지 않겠다. 평생 감사하며 살겠다. 이제 저는 혼자서 서보려고 한다. 제가 더 단단해지고 성장하는 모습으로 보답하겠다. 항상 예쁘게 대해주고 좋은 말만 해줘서 고맙다. 언니의 진심 평생 잊지 않겠다"고 덧붙였다.

앞서 수지는 류필립 미나 부부의 도움으로 150kg의 고도비만에서 78kg 감량에 성공하는 모습을 보여 큰 화제를 모았다. 그러나 최근 수지는 번아웃으로 다이어트를 중단하자 105kg까지 요요가 왔다며 재다이어트를 선언하고, 류필립은 "누나가 그만하고 싶다고 했다. 하기싫은 걸 억지로 시킬 수는 없다. 누나와의 인연을 마무리하게 됐다"고 밝혀 불화설이 제기됐다.

이후 미나와 류필립 부부가 수지를 이용해 돈벌이를 했다는 등 악플이 쏟아졌고, 류필립은 "운동 및 다이어트 강요한 적 없다. 서울 이사 비용, 보증금, 중간중간 소액의 빚들 갚아주며 다이어트에 전념할 수 있도록 다이어트에 전념할 수 있도록 도왔다. 두 달 쉬고 30kg 다시 찌고 와서 다시 다이어트를 한다고 하니 멀리서 지켜볼 뿐이다. 이득 본 건 수지 누나다. 저희는 1년 동안 수지 누나만을 위해 희생하며 달렸다"고 토로했다.

