윤두준, '정준영 친구' 용준형 박은 딩고뮤직 사과에 '대인배' 입장[S…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 하이라이트 윤두준이 대인배 면모를 보였다.
딩고뮤직은 18일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 열린 '2025 딩고 뮤직 콘서트 - 킬링 보이스' 라인업 영상에 윤두준이 아닌 용준형이 포함된 사진을 사용해 논란이 됐다.
용준형은 2019년 정준영으로부터 불법 촬영물을 공유받고 본 사실이 알려져 하이라이트에서 탈퇴했다. 용준형은 애초 불법 동영상 공유 혐의를 부인했으나, "2015년 말 정준영과 술을 마신 다음날 1대1 대화방을 통해 서로의 안부를 묻다 불법 동영상을 찍었던 사실을 알게 됐고 그 이후 1대 1 대화방을 통해 공유받은 불법 동영상을 본 적이 있으며 이에 대한 부적절한 대화를 주고 받았다"고 입장을 바꿨다.
항의가 쏟아지자 딩고뮤직은 18일 "오프닝 영상에서 하이라이트의 출연 라인업을 소개하는 과정 중 이미 팀을 떠난 멤버가 포함된 이미지가 노출되는 오류가 발생했다. 이는 공연 제작을 총괄한 딩고뮤직의 명백한 실수이며 사전에 충분한 검수 과정을 거치지 못한 채 영상을 송출한 점 깊이 사과드린다"고 밝혔다.
이어 "하이라이트 멤버 여러분과 소속사, 팬 여러분께 깊은 상처와 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다. 공연 당일 제작 일정이 촉박하게 진행됐으나 그 어떠한 사정으로도 책임을 면할 수 없음을 잘 알고 있다. 향후 모든 제작과정에서 아티스트 관련 자료 검수 및 승인 절차를 강화하겠다"고 고개를 숙였다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com