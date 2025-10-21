'이지훈♥' 아야네, 육아 지적에 해명 "딸이 휴대용 유모차는 불편해해"

기사입력 2025-10-21 07:57


'이지훈♥' 아야네, 육아 지적에 해명 "딸이 휴대용 유모차는 불편해해"

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 이지훈의 일본인 아내 아야네가 딸 루희의 유모차 사용을 둘러싼 팬들의 궁금증에 직접 입을 열었다.

아야네는 20일 팬들의 육아 관련 질문에 답했다.

이때 아야네는 "왜 아직도 디럭스 유모차 쓰냐는 질문을 몇 개 받았는데요, 루희가 휴대용 유모차에서는 안 자요. 아무리 졸려도 안 자요. 루희가 안 자는게 휴대용 유모차가 불편한 점이다"라고 설명해 눈길을 끌었다.


'이지훈♥' 아야네, 육아 지적에 해명 "딸이 휴대용 유모차는 불편해해"
지난해 7월 태어난 딸 루희가 신생아들이 타는 디럭스 유모차를 아직도 타는 것에 대해 질문이 이어지자 해명에 나선 것이다.

이와 함께 아야네는 남편 이지훈이 딸 루희를 유모차에 태워 산책하는 모습을 공개해 훈훈함을 자아냈다.

한편 이지훈은 2021년 14세 연하 일본인 아야네와 결혼했으며 슬하에 딸 루희 양을 뒀다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

혜은이, '어마어마한 재산' 인정했다 "원없이 돈 썼다...행사비만 2천만 원씩" (같이삽시다)

2.

'인종차별 주장' 소유, 비행기 만취설 부인 "주류 소량 음용, 모멸감 느껴" [전문]

3.

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

4.

'44kg' 쯔양, 먹토 의혹에 화장실 6시간 참았다 "소리 들려주기도"

5.

"40살? 이제 막 기저귀 뗐지" 76세 박원숙, 진짜 어른의 응원...오나미 울컥

연예 많이본뉴스
1.

혜은이, '어마어마한 재산' 인정했다 "원없이 돈 썼다...행사비만 2천만 원씩" (같이삽시다)

2.

'인종차별 주장' 소유, 비행기 만취설 부인 "주류 소량 음용, 모멸감 느껴" [전문]

3.

170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제

4.

'44kg' 쯔양, 먹토 의혹에 화장실 6시간 참았다 "소리 들려주기도"

5.

"40살? 이제 막 기저귀 뗐지" 76세 박원숙, 진짜 어른의 응원...오나미 울컥

스포츠 많이본뉴스
1.

"1분43초92" 불굴의 황선우,中쑨양의 亞기록을 8년만에 깼다! 亞선수 최초의 '43초대' 쾌거![부산전국체전]

2.

이제 갓 스물여덟, 모두가 외면했던 최연소 FA, LG만 땅을 칠 일일까..70억 오버페이? 2경기로 몸값 다했다

3.

[오피셜]"푸스카스 수상자의 위엄" 美 홀린 손흥민의 美친 프리킥 골, MLS 올해의 골 후보 선정! 메시-부앙가와 '경합'

4.

'충격' 英전설 아들 차량사고로 사망 '향년 21세'…맨시티-축구팬들 애도 물결

5.

PO 첫 야간경기 불청객, '냉동고' 라팍, 66.7% 확률의 주요변수, 디아즈 후라도 류현진 초비상

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.