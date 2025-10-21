'이지훈♥' 아야네, 육아 지적에 해명 "딸이 휴대용 유모차는 불편해해"

정유나 기자
기사입력 2025-10-21 07:57
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
혜은이, '어마어마한 재산' 인정했다 "원없이 돈 썼다...행사비만 2천만 원씩" (같이삽시다)
'인종차별 주장' 소유, 비행기 만취설 부인 "주류 소량 음용, 모멸감 느껴" [전문]
170cm 아내가 내려다본 158cm 김병만...'역대급 키 차이' 결혼식 화제
'44kg' 쯔양, 먹토 의혹에 화장실 6시간 참았다 "소리 들려주기도"
"40살? 이제 막 기저귀 뗐지" 76세 박원숙, 진짜 어른의 응원...오나미 울컥
"1분43초92" 불굴의 황선우,中쑨양의 亞기록을 8년만에 깼다! 亞선수 최초의 '43초대' 쾌거![부산전국체전]
이제 갓 스물여덟, 모두가 외면했던 최연소 FA, LG만 땅을 칠 일일까..70억 오버페이? 2경기로 몸값 다했다
[오피셜]"푸스카스 수상자의 위엄" 美 홀린 손흥민의 美친 프리킥 골, MLS 올해의 골 후보 선정! 메시-부앙가와 '경합'
'충격' 英전설 아들 차량사고로 사망 '향년 21세'…맨시티-축구팬들 애도 물결
PO 첫 야간경기 불청객, '냉동고' 라팍, 66.7% 확률의 주요변수, 디아즈 후라도 류현진 초비상