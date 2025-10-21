전소민, 최다니엘 응원에 용기 냈다 "지금 아니면 못할 것 같아" ('위대한 가이드2.5')

최종수정 2025-10-21 10:24

전소민, 최다니엘 응원에 용기 냈다 "지금 아니면 못할 것 같아" ('위…

[스포츠조선 정유나 기자] '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 전소민과 효정(오마이걸)이 새로운 여행을 위해 용기를 냈다.

28일 첫 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 인기 여행 리얼리티 '위대한 가이드' 시리즈 중 하나로 '위대한 가이드3'로 먼 여정을 떠나기 전 시청자도 쉽게 따라 할 수 있는 유쾌한 여행기를 선보인다. 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진, 전소민, 효정까지 시즌2 멤버 전원이 합류를 확정했고, 새 여행 메이트 박지민의 합류로 방송 전부터 뜨거운 관심을 모으고 있다.

'위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 첫 여행지는 민족의 영산 백두산으로, 김대호, 최다니엘, 전소민, 효정이 다녀왔다. 특히 시즌2에서 스튜디오 패널로 활약했던 전소민과 효정은 이번엔 스튜디오를 벗어나 현장의 공기를 느끼며 직접 여행에 참여해 의미를 더한다. 전소민과 효정이 여행 메이트로 출연을 결정한 이유와 여행 소감을 말했다.

먼저 전소민은 "최다니엘이 저를 추천했다고 들었다"라며 출연 비화를 밝히며, "더 어릴 때는 여유가 없어 도전하지 못했고, 나이가 들수록 호기심도 줄면서 여행욕도 줄어들었다. '지금이 아니면 새로운 여행들은 영원히 뒷전이겠구나'라는 생각이 들어서 함께 가 보기로 용기를 냈다"라고 출연 결심한 배경을 이야기했다.


이어 "'위대한 가이드'가 아니었다면 갈 생각을 하지 못했을 거다. 늘 익숙한 여행에 길들여진 상태여서, 기대 반 걱정 반의 감정으로 떠났다"라고 말했다. 전소민이 백두산 여행에서 어떤 새로운 것들을 경험하고, 새로운 감정들을 발견했을지 궁금증과 기대감을 높였다.

효정은 "제가 평소 하는 여행과 다르게 '위대한 가이드'는 신선하고 꽉 찬 여행이라고 느꼈다. 스튜디오에서 VCR로 '대다수(김대호, 최다니엘, 박명수)'가 여행하는 걸 보면서 '나도 꼭 저 안에 들어가고 싶다'라는 생각을 했다. 이번엔 제가 직접 몸으로 부딪히면서 꽉 찬 감정을 느껴보고 싶어서 출연을 결정하게 됐다"라고 다부지게 여행에 참여하게 된 소감을 말했다.

특히 효정은 이번 여행을 김대호, 최다니엘, 전소민 언니, 오빠들과 함께하면서 더욱 즐겁게 보냈다. 효정은 "오마이걸 내에서는 항상 맏언니이자 리더였는데, 이 여행에서는 막내로 참여하게 돼서 정말 행복하고 기뻤다"라고 밝혔다. 막내가 된 효정의 모습은 어떨지, 또 만만치 않은 언니·오빠들 사이에서 활약을 펼칠 '대다난 막내' 효정의 모습이 어떨지 호기심을 자극했다.

스튜디오를 나와 여행 메이트로 백두산을 다녀온 전소민과 효정의 여정은 10월 28일 화요일 저녁 7시 30분 첫 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com

