[공식] 한석규·윤계상→추자현, '괸당'으로 뭉친다..'폭싹' 이을까

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 한석규, 윤계상, 추자현이 '괸당'으로 뭉친다.
'괸당'을 이끄는 배우 라인업도 기대감을 높인다. 한국영화 르네상스의 대표 배우이자, 드라마 '신사장 프로젝트', '이토록 친밀한 배신자', '낭만닥터 김사부' 시리즈, '비밀의 문', '뿌리깊은 나무' 등에서 섬세하고 절제된 연기로 강렬한 몰입도를 선사한 한석규가 부씨 가문을 이끄는 '괸당'의 수장 '부용남' 역을 맡는다. '부용남'은 제주도 땅을 둘러싼 세 가문의 갈등 속에서 가문과 가족을 지켜야 하는 인물. 매 작품 눈빛, 호흡, 미묘한 표정만으로 인물의 서사와 내면을 실감 나게 그린 한석규가 연기할 '부용남'에 대한 기대가 커진다.
넷플릭스 시리즈 '아무도 없는 숲속에서', 드라마 '트라이: 우리는 기적이 된다', '유괴의 날', 영화 '말모이', '범죄도시' 등을 통해 폭 넓은 스펙트럼을 보여주고 있는 윤계상이 '부건'을 연기한다. 부씨 가문의 차남이자 '부용남', '부용선'의 이복동생 '부건'은 집안에서 자신의 입지를 지키기 위해 고군분투하는 인물이다. 어떤 캐릭터든 자신만의 방식으로 인물의 삶을 작품 속에 녹여냈던 윤계상이 '부건'의 서사를 어떻게 완성할지 궁금증이 높아진다.
부씨 가문과 함께 제주도 패권을 둘러싼 갈등의 중심에 선 양씨 가문의 '양광익', 고씨 가문의 '고대수' 역에는 각각 유재명, 김종수가 캐스팅되어 신뢰도를 높인다. 넷플릭스 시리즈 '도적: 칼의 소리', 드라마 '북극성', 영화 '하얼빈', '소방관' 등의 작품에서 탄탄한 연기력으로 압도적인 존재감을 보여준 유재명이 연기한 '양광익'은 제주시 양씨 가문의 수장으로 '부용남'과 대척점에 선 인물이다. 유재명은 틈틈히 기회를 노리며 부씨 가문을 무너뜨리려고 하는 '양광익'을 묵직하게 그려내며 긴장감을 높일 예정이다. 드라마 '파인: 촌뜨기들', 영화 '보고타: 마지막 기회의 땅', '밀수', '헌트'에서 깊이감 있는 연기를 보여준 김종수는 '고대수'를 연기한다. 서귀포 고씨 가문을 이끄는 '고대수'는 과거 전성기를 누렸지만 현재는 쇠퇴해 숨죽이고 있는 인물. 김종수는 다시 일어난 파란 속에서 가문의 이권을 위해 변화해 가는 '고대수'를 입체적으로 그려낼 것이다.
마지막으로, 드라마 '우리들의 블루스', '동백꽃 필 무렵', '디어 마이 프렌즈'를 통해 세대를 불문하고 깊은 울림을 전하고 있는 고두심이 '대판할망' 역으로 '괸당'에 합류한다. 실제 제주 출신으로, 제주 고(高)씨인 고두심이 제주도를 배경으로 한 '우리들의 블루스'에 이어 다시 한번 고향을 배경으로 한 작품에 합류한다는 점이 큰 화제를 모은다. 고두심의 한층 더 깊이 있는 연기가 기대되는 가운데, 그가 연기할 '대판할망'은 과연 어떤 인물일지 궁금증이 커진다.
제주를 배경으로 한 강렬한 스토리와 신뢰감을 주는 배우들의 협업으로 기대를 높이는 '괸당'은 시리즈 '비질란테', 영화 '시동', '글로리데이' 등을 연출한 최정열 감독이 맡는다. 장르의 매력과 이야기의 개성을 최대화했던 최정열 감독이 지역적 특색과 인간 관계성이 밀도 있게 집합된 '괸당'을 어떻게 그려낼지 궁금증을 높인다. 여기에 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임', '사냥개들', '수리남', 영화 '밀정', '공작', '좀비딸' 등을 작업한 베테랑 제작진들이 합류해, 연출, 제작, 캐스팅의 3박자가 최고의 조합을 이룬 웰메이드 작품을 기대하게 만든다.
'괸당'이라는 제주 특유의 지역성을 바탕으로 펼쳐지는 세 가문의 이야기, 그리고 작품의 시너지를 더하는 강렬한 캐스팅 라인업으로 기대감을 고조시키는 '괸당'은 넷플릭스에서 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com