장윤정 "♥도경완, 제일 자주 하는 말 '이거 사줘'"

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 장윤정이 남편 도경완의 입버릇을 폭로했다.
특히 도경완은 바다에 배를 보고 "저런 거 사줘"라고 이야기했고, 장윤정은 "말 버릇이 '저거 사줘'다"라고 폭로해 웃음을 더 했다.
이후 두 사람은 나오지 않는 홍현희 제이쓴 부부를 향해 "아침잠이 많네"라고 지적했다.
특히 도경완과 홍현희는 동갑내기로 호칭을 정리 하기 시작했고, 생일과 기수까지 모두 얘기하다 "그냥 야라고 부르자"라고 정리했다.
이때 장윤정이 등장했고, 홍현희는 바로 공손하게 두 손을 모으며 당황했다. 이에 도경완은 "여기서는 회장이라고 하지마. 왜 회장이야"라며 급발진 하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.
제이쓴은 "현희야 더워 들어와"라고 했고, 도경완은 깜짝 놀라며 "연상인데 반말 하냐"라고 물었다.
제이쓴은 "부부끼리 그런 게 어디 있냐"라고 당당하게 이야기했고, 도경완은 용기를 내 연상인 장윤정에게 "윤정아"라고 불렀지만 바로 꼬리를 내리는 모습였다.
narusi@sportschosun.com