이수지 "母, 내 부캐中 햄부기 가장 싫어해…'배까지 마라, 시父 다 보…

[스포츠조선 고재완 기자] 개그우먼 이수지가 자신이 만든 부캐릭터들에 대한 가족의 솔직한 반응을 전했다.
MC 장도연이 "어머니가 제일 좋아하는 캐릭터는 뭐냐"고 묻자, 이수지는 "엄마가 제일 싫어하는 건 제니랑 햄부기다. '배 까지 마라, 시아버님 다 보고 계신다'고 하신다"고 밝혀 폭소를 자아냈다.
장도연이 "시아버지 반응은 어떠시냐"고 묻자, 이수지는 "시아버님은 그냥 모른 척해주신다. 대신 동네분들이 재미있다고 해주신다"며 미소를 보였다.
이수지는 "예전엔 40대 이상 여성 시청자가 주였는데, 10~20대도 즐길 수 있는 콘텐츠를 만들고 싶었다"며 "'MZ 교포' 제니와 '래퍼' 햄부기가 그렇게 탄생했다. 덕분에 유튜브 타깃층이 훨씬 젊어졌다"며 뿌듯함을 드러냈다.
이수지는 자신의 콘텐츠 집착도 고백했다. 그는 "영상을 올리면 새벽에도 일어나서 조회수를 본다. 댓글은 전부 다 읽는다"며 "단순한 악플은 그냥 웃기다. 근데 '이 캐릭터는 재미없고 이런 이유로 별로였다'는 구체적이고 논리적인 피드백이 오면 잠이 안 온다"고 솔직하게 말했다.
장도연이 "요즘은 좋은 말이 훨씬 많지 않냐"고 하자, 이수지는 "맞다, 응원 댓글이 많다. 그래서 더 열심히 해야겠다는 생각이 든다"며 미소를 지었다.
이수지는 자신이 만든 여러 캐릭터의 성적에 대해서도 언급했다. "'제이미 맘'은 편집하기 전까지만 해도 '이건 재미없다, 버리자' 했는데 의외로 대박이 났다. 반면 자전거 타는 '영자씨'는 재밌게 찍었는데 조회수가 별로였다"고 털어놨다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com