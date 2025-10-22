'55세' 이세창, 안타까운 건강 상태....위, 피로 뒤범벅 "식도까지 타들어 가" ('스타건강랭킹')

[스포츠조선 정안지 기자] 이세창의 피로 뒤범벅된 위 상태가 공개돼 충격을 안긴다.

22일 방송되는 채널A '스타건강랭킹 넘버원'에서는 위암의 씨앗이 되는 위염의 공포에 대해 살펴본다.

새롭게 검진 동기가 된 원조 꽃미남 배우 이세창은 화려한 외모와 달리 의외로 건강에 무심하다는데. 영양제를 챙겨 먹은 적도 없고 술자리를 즐긴다며 건강 랭킹 결과에 두려움을 드러낸다. 평소 소주 3병은 거뜬하고 최대 주량은 6병에 달한다는 이세창을 향해 지석진은 "오늘 랭킹 상위권이 예상된다"며 걱정하는 모습을 보인다.

이어 이날 강의를 맡은 넘버원 주치의 우승민 소화기내과 전문의는 "소화불량이 위암의 전조증상일 수 있다"고 전한다. 이에 황은정은 표정이 심각해지는데. 공교롭게도 녹화 전날 평소 소화제를 달고 살았을 정도로 소화가 안 됐던 어머니가 위암 진단을 받아 수술을 앞두고 있다고 고백한다.

한편 건강 랭킹 결과가 공개되자 모두가 충격에 빠진다. 그나마 위 건강이 양호한 편인 4위부터 식도 탈장에 용종까지 발견된 것. 검진 결과에 모두가 놀라자, 이세창은 "축하드려요!"라며 뜬금없는 축하 인사를 전하더니 "제 친구는 용종을 8개나 뗐다"라며 4위가 된 출연자를 위로해 엉뚱한 면모를 드러낸다. 이에 이경실은 "친구 걱정할 일이 아닌 것 같다"라며 핀잔을 준다.


이어 이세창의 위내시경 사진이 공개되자 출연자들 모두 깜짝 놀랐다는 후문. 평소 술과 흡연을 즐긴다는 이세창의 위는 피로 뒤범벅된 상태였던 것. 이세창의 위 상태에 출연자들은 "술을 끊어야겠다"며 진심 어린 당부를 전한다. 그 와중에 이세창은 "술을 즐기는 건 아니고 분위기를 즐기는 것"이라며 핑계를 대자, 이경실은 이세창을 노려보다 험한 말이 튀어나와 입을 막는다. 그러면서 "저런 위는 처음 봤다"며 진심 어린 걱정을 늘어놓고, 지석진 또한 "사람이 살아야지 먼저!"라며 이세창을 염려한다.

더욱이 식도까지 타들어 가고 있다는 충격적인 진단을 받은 이세창. "이 정도면 통증이 상당했을 것"이라는 우승민 전문의의 우려에 "평소 아픔에 둔감해서 그러려니 하는 편이다"라고 발랄하게 답변을 한다. 그러자 이경실은 "성격 참 좋으시네요!"라며 이세창을 조용히 다그친다.

과연 건강 랭킹 결과는 어땠을지 오늘(22일) 저녁 8시 10분, 채널A '스타건강랭킹 넘버원'에서 밝혀진다. 이어서 넘버원 전문가 양한방 전문의 안원식 원장과 워킹맘 약사 유슬아가 출연해 건강 정보를 알기 쉽게 제공한다. 더불어 위암의 공포를 줄이는 데 도움을 줄 넘버원 전문가들의 '넘버원 해결책'도 함께 공개된다.

