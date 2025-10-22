'케데헌' 이재 "SM과 결 안 맞아..12년 연습생 계약 해지 후 K-팝 원망" ('유퀴즈')

기사입력 2025-10-22 22:23


'케데헌' 이재 "SM과 결 안 맞아..12년 연습생 계약 해지 후 K-…

[스포츠조선 조윤선 기자] 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌')의 OST '골든'의 작곡가 겸 가수 이재가 12년 SM 연습생 생활에 대해 털어놨다.

22일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 전 세계를 휩쓴 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'의 주인공 이재가 출연했다.

11세 때부터 SM 연습생 생활만 12년을 했다는 이재는 "슈퍼주니어, 소녀시대, 샤이니, f(x)와 함께 연습생 생활을 했다. 엑소는 살짝 겹쳤다"고 밝혔다.

새벽에 제일 먼저 연습실 불을 켜고, 밤에 마지막으로 나올 정도로 열심히 했다는 그는 "지금 돌아보면 어린 나이에 그렇게 열심히 한 게 신기하다"고 말했다. 이어 "소녀시대 유리 언니가 내가 보컬 연습하는데 들어왔다. 그때 나한테 '넌 진짜 뭔가 될 것 같다. 너무 열심히 한다. 무조건 성공한다'고 말한 게 기억에 남는다"고 전했다.

춤과 노래 연습을 하다가 기절한 적도 있다면서 "최강창민 선배님이 들어와서 인기척에 깼다. 기절한 건 못 봤는데 '괜찮냐'고 해서 괜찮다고 했다"며 "선배님이 나가고 엉엉 울었다. 춤이 너무 안 됐다"고 털어놨다.


'케데헌' 이재 "SM과 결 안 맞아..12년 연습생 계약 해지 후 K-…
이재는 "SM과 약간 아이디어, 결이 안 맞았다. 그때 SM의 트렌드 목소리가 깨끗한 느낌이었다. 그래서 내 목소리를 깨끗하게 바꾸려고 했다. 근데 그때 그렇게 노래를 잘하지는 않았다. 거기에다가 나이도 너무 많았다. (데뷔 못 한 게) 이해는 완전 간다. 데뷔 시기를 놓친 거다"라고 말했다.

항상 연습생 단계에만 머무르다가 결국 23세에 데뷔를 못한 채 SM을 나오게 됐다는 그는 "'나도 열심히 했는데 나는 왜 데뷔를 못 하지?', 나는 많이 부족한 것 같다'라면서 나 자신에게 실망이 많았다"며 "계약 해지 후 택시 탔는데 눈물이 났다. 그때 비가 엄청 왔는데 하늘이 눈물을 흘리는 것 같았다. '그렇게 열심히 했는데 이렇게 됐다고? 인생 너무 어렵다'고 생각했다. 상처가 너무 컸다"고 밝혔다.

특히 계약 해지보다 '어린 이재'에게 미안했다는 이재는 "너무 슬프다. 그때 너무 가수가 되고 싶어서 그 많은 시간 연습한 게 너무 아까웠고, 유리 언니가 한 이야기도 '나한테는 그런 순간이 안 오는구나' 싶었다. 그냥 너무 미안했고, 오랫동안 가수가 되고 싶었는데 나 자신이 너무 싫었다"고 고백했다. 이어 "제일 상처받은 게 열심히 해도 안 된다는 걸 많이 느꼈다. 그 실망감이 컸다. 어린 나이에 그걸 배웠다"고 덧붙였다.

그러면서 "연습생 생활 끝나고 처음에는 침대에 누워 있었다. 한 달 동안 자고 울다가 자다가 일어나고 그랬다. '이제 뭐하지?' 싶었다. 아이돌, K-팝에 원망이 많았다. 상처를 많이 받았으니까"며 "근데 음악이 너무 좋았다. K-팝 말고 다른 장르를 발견했고, 음악이 날 일으켰다"고 말했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원과 결혼 앞두고 새 포르쉐 장만 "생명 살린 전 차는 안녕"

2.

이이경 폭로자 "AI로 만든 허위였다"…이미 실추된 이미지 어쩌나[SC이슈]

3.

선우용여, '암투병' 박미선 근황 공개..."재발 방지 약 복용하며 건강 회복 중"

4.

선우용여, '암투병' 박미선과 3시간 수다로 '촬영 지각'…"늦어서 정말 죄송"

5.

박재범, '유방암 행사' 후폭풍?…명품 행사 하루 전 '돌연 불참'

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원과 결혼 앞두고 새 포르쉐 장만 "생명 살린 전 차는 안녕"

2.

이이경 폭로자 "AI로 만든 허위였다"…이미 실추된 이미지 어쩌나[SC이슈]

3.

선우용여, '암투병' 박미선 근황 공개..."재발 방지 약 복용하며 건강 회복 중"

4.

선우용여, '암투병' 박미선과 3시간 수다로 '촬영 지각'…"늦어서 정말 죄송"

5.

박재범, '유방암 행사' 후폭풍?…명품 행사 하루 전 '돌연 불참'

스포츠 많이본뉴스
1.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

2.

이 무슨 운명의 장난인가...김서현 또 무너졌다, 김영웅에게 치명적 스리런포 헌납 [PO4 현장]

3.

"수영괴물 옆에 수영괴물" 19세 김영범,황선우의 자유형100m 한신 '4년3개월'만에 깼다

4.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

5.

"우리 야구, 선발야구가 돼야 우승" PO 외국인 투수 부진? 염갈량은 선발 믿는다[잠실 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.