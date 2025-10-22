"말을 개떡같이 해" 데프콘, 28기 현숙에 여지 주는 28기 영수에 '일침' ('나솔')

기사입력 2025-10-22 23:26


[스포츠조선 조윤선 기자] 데프콘이 28기 현숙에게 여지를 주는 28기 영수의 태도에 돌직구를 날렸다.

22일 방송된 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 현숙과 영수가 대화를 나누는 모습이 공개됐다.

앞서 현숙은 세 자녀를 키우고 있는 자신의 상황 때문에 '무자녀' 영수를 포기하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 이후 다시 대화를 나누게 된 두 사람의 모습에 이이경은 "영수 씨가 정리할 것 같다"고 말했다.

현숙은 영수와 대화를 나누며 "난 지금 좀 힘든 사람이다. 근데 넌 멋지지 않냐. 그래서 다른 사람을 만났으면 좋겠다. 솔직히 정숙 님하고 잘 이어졌으면 좋겠다. 회계사고 자녀도 없지 않냐. 어제 대화를 통해서 진솔한 이야기를 못 하겠고 영수 님이 더 높게만 느껴졌다"고 털어놨다.

이에 영수는 "난 그렇게 대단한 사람이 아니다"라고 했으나, 현숙은 "대단해 보인다. 더 괜찮은 여자 만나야 된다. 굳이 유자녀를 만나냐"고 말했다.

그러자 영수는 "나도 막상 잘할 자신은 없다. 그걸 맞춰가는 거다. 근데 서로 좋으면 맞춰간다고 본다. 난 정말 자녀수 크게 신경 안 쓴다. 그래서 그랬던 건데 그게 오히려 부담으로 작용하지 않았나 싶다"고 털어놨다.

이어 "현숙 님한테 자기소개 때부터 계속 마음이 쓰였는데 말할 수 있는 기회가 별로 없었다. 이야기 나누고 싶었는데 혹시라도 마음에 그늘이 있다면 전혀 신경 쓰지 말고 현숙 님이 원하는 사람 찾고 원하는 거 했으면 좋겠다"며 "지금 나는 현숙 님도 물론 호감이 있지만, 두 분 정도 마지막으로 더 알아가고 싶은 마음이 있다. 이제 현숙 님의 매력을 알게 된 것 같다. 너무 쑥스러워하지 마라"라며 여지를 주는 듯한 말을 남겼다. 이를 본 데프콘은 "다시 도전하라는 거냐 뭐냐"며 황당해했다.


또한 영수는 1, 2순위를 다 날려버렸다는 현숙의 말에 "최종 선택은 현숙 님 마음이고, 마음이 있다면 적극적으로 표현했으면 좋겠다"며 다시 한번 현숙을 흔들었다.


이에 3MC는 탄식을 쏟아냈고, 데프콘은 "저 버릇 또 나왔다"며 흥분했다. 송해나는 "큰일 났다. 이건 단순한 친절은 아닌 거 같다"며 염려했고, 데프콘은 "지금 정리하러 와서 또 꼬시려고 하면 어떡하냐. 저 여자 어떡하냐"며 일침을 가했다.

현숙은 영수에게 "난 어쨌든 영수가 반응 안 해주면 갈 자신이 없고, 반응해주면 갈 마음은 아직 있다"며 "영수나 내 마음이 바뀔 수도 있다. 그러니까 표현을 확실하게 해주면 난 영수한테 갈 거고, 헷갈리게 할 거면 포기하고 싶다. 내가 매달리기에는 과하다"고 밝혔다.

이후 제작진과의 인터뷰에서는 "와, 안 망했다. 내가 느끼기로는 '그거 오해였어. 너 받아줄 수 있어'로 느꼈다. 영수가 하는 말들이 '아니야, 다시 와. 내가 받아줄 수 있어. 난 너야' 이렇게 들렸다"며 영수를 향한 마음이 다시 커졌음을 털어놨다.

데프콘은 "이럴 줄 알았다. 현숙이 잘못 받아들인 게 아니라 영수가 말을 개떡같이 했다. 큰일 났다"며 "거절할 거면 딱 부러지게 광수, 옥순처럼 거절해야 한다"고 영수의 태도를 지적했다.

