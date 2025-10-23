'미나 시누이' 수지, 확 달라졌다..회사 그만두고 인플루언서 변신

정유나 기자
'강철부대W' 곽선희, ♥동성연인과 결혼 한달 앞두고 양가 허락받았다 "사실상 통보"
'8kg 감량' 김현정, 공연 중 호흡곤란 위기 "7개월만 쌀밥 먹었더니 체해"
'64세' 최화정, 이서진과 사귈 뻔했던 과거 고백 "윤여정이 사귀라 했는데…"
[단독] '12월 20일 소집해제' 황민현, 러브콜 끝에 복귀작은 '스터디그룹2'
'희소병 완치' 37세 문근영, 다이어트 한다더니..7개월 만에 달라졌다
BBC 충격 폭로! '형편없는 日선수 덕분에 살았네'…토트넘 챔스서 '최악의 졸전'→'골키퍼 MVP 선정' 원정팬 야유
김원형 두산 감독, 공식 취임 → "작전 스몰볼 보다 선수들에게 맡기겠다" [인터뷰 전문]
감독하다 코치하는 게 뭐 어떤가...두산 수석행 홍원기 "유니폼 입는 자체로 행복. 감독님 잘 모시겠다"
슈어저-크로셰 길러냈다지만, SF가 대학팀인가? 빅리그 최초 '대학→ML 감독' 직행...이정후에 미칠 영향
'K리그1 준우승→K리그1 승격' 천재 윤정환 초유의 대업 '눈앞'…이르면 26일 K리그2 우승 레이스도 끝난다