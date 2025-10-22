홍윤화♥김민기, 어묵바 대박났다 "전국 손님·외국 관광객 몰려와" ('라스')

[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 홍윤화가 운영 중인 어묵바를 언급했다.

22일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 김광규, 김완선, 홍윤화, 조째즈가 함께하는 '우린 제법 잘 어울려요' 특집으로 꾸며졌다.

이날 홍윤화는 인기리에 운영 중인 어묵바에 대해 언급했다.


홍윤화♥김민기, 어묵바 대박났다 "전국 손님·외국 관광객 몰려와" ('라…
그는 "전국 각지에서도 오시고 외국 관광객 분들도 오신다. 연예인 동료들도 많이 왔다갔다"고 남다른 인기를 전했다.

이어 "오후 7~8시쯤 되면 썸타는 커플들이 많이온다. 썸 타기에 딱 좋은 분위기이다. 커플 많이 성사됐다. 썸 타는 커플들이 가게에 오면 커플로 이어진다"라며 자부심 가득한 미소를 지었다.

