신지, ♥문원에 15년탄 포르쉐 증정…새 식구 들였다[SC리뷰]

22일 신지의 개인 채널에는 '15년간 애증이 담긴 포르쉐 팔고 새 차를 구입했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
공개된 영상에서 신지는 문원과 함께 서비스 센터에 방문, 새 포르쉐를 인수했다. 그는 "사랑하는 애마가 오늘 내일 해서 더이상은 어떻게 할 수가 없을 것 같다. 멤버들이 아직도 그 차 타고 다니냐고 이제 제발 바꾸라고 해서 안전을 위해 큰 마음 먹고 중고로 포르쉐를 뽑게 됐다"고 설명했다. 문원은 "새 차라 좋다. (신지가) 애지중지 탄 차였는데 마음이 오묘하기도 하고 앞으로 이 차가 신지를 잘 지켜줬으면 좋겠다"고 답했다. 두 사람은 새 차의 안전 운행을 기원하며 고사를 지내기도 했다.
신지가 15년간 탔던 포르쉐는 각별한 사연이 있는 차였다. 도로에 떨어진 판 스프링이 차로 날아왔지만, SUV 차량인 덕에 큰 사고를 면할 수 있었다고. 신지는 "부모님 댁에 가고 있는 고속도로에서 사고가 났다. 승용차였다면 얼굴을 다쳤을 수도 있다"고 긴박했던 상황을 떠올렸다.
신지는 "정이 많이 들었다. 아직 못 보내겠다"고 이전 차에 대한 애정을 드러냈다. 이에 문원은 "제가 끝까지 잘 관리할 것"이라고 약속했다.