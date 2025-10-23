윤아, '폭군' 잘된 이유 있었다 "새벽 3시부터 대역 없이 찍다 쓰러질…

윤아, '폭군' 잘된 이유 있었다 "새벽 3시부터 대역 없이 찍다 쓰러질뻔"[SC리뷰]

기사입력 2025-10-23


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 소녀시대 겸 배우 윤아의 연기 열정이 많은 이들을 놀라게 했다.

22일 방송된 MBC '라디오스타'는 김광규 김완선 홍윤화 조째즈가 출연한 '우리 제법 잘 어울려요' 특집으로 꾸며졌다.

김광규는 순간 시청률 20%를 기록할 정도로 신드롬을 불러왔던 tvN '폭군의 셰프'에서 윤아와 호흡을 맞췄다. 그는 윤아에 대해 "처음 같이 작품을 해봤다. 사극은 오전 6시부터 해 떨어지기 전까지 찍는데 주인공은 3시간 전에 나와 준비한다. 보통은 컨디션을 위해 쉬는데 정말 솔선수범하면서 열심히 하더라"라고 전했다.


이어 "저는 대역을 좋아하는데 윤아는 뒷모습만 나오는 장면까지 직접 촬영했다. '이러다 쓰러진다'고 했었는데 정말 촬영 막판에 쓰러질 뻔 했다. 윤아를 보며 이래서 잘되는구나 싶었다"고 말했다.

윤아의 상대역인 이채민에 대해서도 "키도 크고 피지컬이 너무 좋았다. 2000년 생인데도 회를 거듭할 수록 연기를 너무 잘해 감독님도 만족했다"고 칭찬했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

