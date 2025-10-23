이찬원, 못하는게 뭐야…'슈돌' 등장→'육아 만렙' 면모에 시청자들 '깜…

이찬원, 못하는게 뭐야…'슈돌' 등장→'육아 만렙' 면모에 시청자들 '깜짝'

기사입력 2025-10-23 09:52


[스포츠조선 고재완 기자] 가수 이찬원이 '육아 만렙' 면모로 아이들은 물론 시청자의 마음까지 사로잡았다.

이찬원은 지난 22일 오후 8시 30분 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')에 출연해 펜싱 금메달리스트 김준호 아들 은우, 정우를 만났다.

이날 '슈돌'은 역대 남자 최연소로 2024 KBS 연예대상을 수상했던 이찬원이 방문, '대상 삼촌이 놀러 왔어요' 편으로 꾸며져 이목이 집중됐다. 김준호 집을 찾은 이찬원은 은우, 정우를 보자마자 무릎을 꿇고 눈높이를 맞추는가 하면, 아이들이 먹기 좋게 과일을 손질하는 등 배려 가득한 모습으로 훈훈함을 자아냈다.

또한 이찬원은 바쁜 스케줄에도 은우, 정우의 선물까지 준비하고, 아이들에게 책을 읽어주는 등 세심한 면모를 뽐냈다. 특히 이찬원은 김준호와 트로트 경연 프로그램 '잘생긴 트롯'에서 멘토와 참가자로 인연을 맺었던 만큼, 결혼에 대한 친근한 토크로 재미를 더했다.

이찬원은 "나도 아기 낳으면 슈돌 합류해야지"라며 향후 바람을 드러내는가 하면, 팬들이 편지로 손녀를 소개하며 혼처를 주선했던 일화까지 전해 웃음을 안겼다. 이후 키즈 카페를 찾은 이찬원은 은우, 정우를 따라다니며 놀아주고, 간식도 나눠먹으며 유쾌한 분위기를 이끌었다.

이찬원은 정우의 기저귀도 능숙하게 갈아주며 '육아 만렙'인 모습을 보여줬다. 여기에 이찬원은 아이들의 취향을 파악해 오므라이스와 수제 떡갈비, 오이참외 장아찌까지 선보여 최지우, 안영미를 비롯한 출연진의 감탄을 자아냈다. 이찬원표 떡갈비에 푹 빠진 정우가 이찬원을 형이라 부르자, 이찬원은 "많은 사람들에게 음식을 대접했는데, 그 어떤 리액션보다 지금이 제일 뿌듯하다"라고 털어놔 웃음을 안겼다.

식사 시간에도 이찬원은 아이들이 음식을 흘리면 닦아주고 사랑스럽게 바라보는 모습으로 힐링을 더했다. 이처럼 '슈돌'에서 이찬원은 본업은 물론 요리, 육아까지 완벽한 모습을 보여주며 강렬한 인상을 남겼다.

한편, 이찬원은 예능뿐 아니라 최근 정규 2집 '찬란(燦爛)'으로 컴백해 발매 이틀 만에 하프 밀리언셀러를 달성하는 등 종횡무진 활약을 이어가고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

