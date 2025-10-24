SON 새 파트너 공식 입장 "손흥민 AC밀란 안 갑니다" ..."유니폼 잘 어울리지만 나랑 결승전 가야 해"

최종수정 2025-10-24 10:15

사진=스포츠360

[스포츠조선 김대식 기자]데니스 부앙가는 손흥민이 다시 유럽으로 돌아갈 것이라고 생각하지 않았다.

최근 손흥민은 LAFC를 잠시 떠나 AC밀란으로 향할 수도 있다는 루머가 나오고 있는 중이다. 근원지는 영국 더 선이다.

더 선은 지난 16일(이하 한국시각) 독점 보도라며 '전 토트넘 주장 손흥민이 미국메이저리사커(MLS) 오프시즌 동안 유럽으로 복귀할 수 있는 조항을 계약서에 포함시켰다. 손흥민은 현재 LAFC에서 순조롭게 적응 중이다. 그는 입단 후 첫 9경기에서 8골 3도움을 기록하며 맹활약하고 있다'고 보도했다

매체는 '손흥민의 계약에는 데이비드 베컴이 LA 갤럭시에 입단했을 당시와 유사한 조항이 포함되어 있다고 한다. 베컴은 당시 MLS 비시즌 동안 AC밀란에서 뛰는 것을 허용받았다. 티에리 앙리 또한 2012년 뉴욕 레드불스 소속이던 시절 비슷한 조항을 통해 아스널로 임시 복귀한 바 있다'고 설명했다.
더 선의 보도가 등장한 후로 이탈리아 매체들이 손흥민을 계속해서 AC밀란과 연결하고 있는 중이다. 이탈리아 투토메르카토는 19일 'AC밀란이 손흥민을 단기 임대로 영입할 가능성이 있다는 이야기가 나왔다. AC밀란은 겨울 이적시장을 앞두고 전력 보강 방안을 검토 중이며, 특히 공격진에 경험 많고 즉시 전력감이 될 수 있는 선수를 물색하고 있다'라고 보도했다.

세계적인 슈퍼스타인 손흥민이 베컴처럼 AC밀란으로 임대를 떠나서 처음으로 이탈리아 세리에A 무대에 도전할 것이라는 루머는 빠르게 퍼지기 시작했다. LAFC에서 손흥민과 함께 뛰어난 호흡을 보여주고 있는 부앙가도 이 소식을 접하게 됐다.

부앙가는 개인 SNS에서 손흥민이 AC밀란 유니폼을 입고 있는 사진과 루머가 같이 올라온 정보에 하트를 눌렀다. 손흥민과 함께 지내는 부앙가가 하트를 누르면서 팬들은 더욱 손흥민의 이적설에 불을 지폈다.
하지만 부앙가가 손흥민의 AC밀란행 루머에 하트를 누른 이유는 손흥민과 AC밀란 유니폼이 단순히 잘 어울려서였다. 부앙가는 23일 개인 SNS를 통해 직접 해명했다. 그는 "AC밀란 유니폼이 손흥민에게 잘 어울리지만 손흥민은 AC밀란에 가지 않을 것이다. 신의 뜻대로라면 손흥민은 나랑 결승전에 가기 위해서 함께 있을 것"이라고 확신했다.

부앙가의 말대로 손흥민은 이제 LAFC와 MLS 플레이오프에 집중해야 한다. 서부 콘퍼런스 3위 자격으로 플레이오프에 직행한 손흥민과 LAFC는 1라운드에서 오스틴 FC와 대결한다. MLS 플레이오프 1라운드는 독특하게 3판 2선승제로 진행된다. LAFC가 2라운드에 진출하면 벤쿠버 화이트캡스와 FC 댈러스 승자와 콘퍼런스 결승전을 두고 격돌한다.

서부 콘퍼런스 결승전에서 우승하면 MLS 플레이오프 결승전에 진출해 동부 콘퍼런스 우승팀과 격돌해 최종 우승팀을 가린다. 2라운드부터 플레이오프 결승전까지는 단판으로 진행되며 결승전은 오는 12월 초에 진행된다.
시간적으로는 MLS 플레이오프 다 끝내고 겨울 이적시장을 통해서 손흥민이 AC밀란에 합류할 수 있지만 전혀 휴식을 취할 수 없는 상태가 된다. MLS는 빠르면 2월 중순부터 새로운 시즌이 개막되기 때문이다. 월드컵을 앞두고 몸관리가 중요한 시기에 손흥민이 체력을 갈아 넣으면서 무리한 이적을 감행할지는 미지수다.

