[공식] 박봄 측 "YG 양현석 고소NO,2NE1 활동 정산 완료…치료 …

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 박봄 측이 양현석 YG엔터테인먼트(이하 YG) 대표 프로듀서 고소 선언에 대한 입장을 밝혔다.
박봄은 22일 양현석을 사기 및 횡령 혐의로 고소하겠다고 밝혔다.
그는 "정당하게 지급해야 할 수익금을 장기간 지급하지 않았으므로 철저한 수사와 법적 처벌을 원한다. 피고소인은 고소인이 참여한 음원발매 공연 방송 광고 행사 작사 작곡 등 모든 활동에서 발생한 수익을 정당하게 지급하지 않았고 그 금액은 1002003004006007001000034'64272e조원으로 추정된다. 그럼에도 YG 측은 정산 내역을 제공하지 않았고 고소인에게 단 한차례의 정당한 지급도 이뤄지지 않았다"며 고소장을 공개했다.
박봄은 지난해부터 배우 이민호가 자신의 남편이라 주장하는 게시글을 올려 논란이 됐다. 이에 이민호 측이 "친분이 전혀 없으므로 사실무근"이라고 선을 긋자 "이민호가 올려달라고 한 것"이라는 등 횡설수설하는 모습을 보여 우려를 샀다. 결국 박봄은 지난 8월 건강상의 문제로 활동을 중단했다.
다음은 디네이션엔터테인먼트 입장 전문.
