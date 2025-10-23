[공식] 박봄 측 "YG 양현석 고소NO,2NE1 활동 정산 완료…치료 전념할것"(전문)

기사입력 2025-10-23 10:09


[공식] 박봄 측 "YG 양현석 고소NO,2NE1 활동 정산 완료…치료 …

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 박봄 측이 양현석 YG엔터테인먼트(이하 YG) 대표 프로듀서 고소 선언에 대한 입장을 밝혔다.

박봄 소속사 디네이션엔터네인먼트는 23일 "2NE1 활동과 관련한 정산은 이미 완료됐으며 SNS에 업로드한 고소장은 접수된 사실이 없다"고 밝혔다.

이어 "박봄은 모든 활동을 중단하고 치료 및 회복에 전념하고 있다. 당사는 아티스트가 건강을 되찾을 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 전했다.

박봄은 22일 양현석을 사기 및 횡령 혐의로 고소하겠다고 밝혔다.

그는 "정당하게 지급해야 할 수익금을 장기간 지급하지 않았으므로 철저한 수사와 법적 처벌을 원한다. 피고소인은 고소인이 참여한 음원발매 공연 방송 광고 행사 작사 작곡 등 모든 활동에서 발생한 수익을 정당하게 지급하지 않았고 그 금액은 1002003004006007001000034'64272e조원으로 추정된다. 그럼에도 YG 측은 정산 내역을 제공하지 않았고 고소인에게 단 한차례의 정당한 지급도 이뤄지지 않았다"며 고소장을 공개했다.

박봄은 계약서 및 수익 관련 문서, 음원 발매 및 공연 참여 내역, 광고 및 행사 출연 기록, 문자 및 이메일 대화 내용, 통장 거래 내역 등을 증거 자료로 제시하겠다고 밝혔다. 또 "박봄 헤이트 YG.인터넷을 하시는 사랑하는 국민 여러분. YG가 박봄한테 뭐했는지 샅샅히 알아봐주세요. 감사합니다"라고 말했다.

박봄은 지난해부터 배우 이민호가 자신의 남편이라 주장하는 게시글을 올려 논란이 됐다. 이에 이민호 측이 "친분이 전혀 없으므로 사실무근"이라고 선을 긋자 "이민호가 올려달라고 한 것"이라는 등 횡설수설하는 모습을 보여 우려를 샀다. 결국 박봄은 지난 8월 건강상의 문제로 활동을 중단했다.

다음은 디네이션엔터테인먼트 입장 전문.


[공식] 박봄 측 "YG 양현석 고소NO,2NE1 활동 정산 완료…치료 …

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

2.

김승수, 박세리에 "♥아기야 밥 먹었어?"…이영자도 놀란 '핑크빛 플러팅'

3.

예원, 10년만에 밝힌 '이태임 욕설사건' 내막 "그 일 없었다면 단명했을 것"

4.

김지선, '피어싱 중독' 둘째子 공개 "래퍼 '시바'로 활동 중, 속 많이 썩여"(순풍선우용여)

5.

'45세' 공효진, ♥케빈오와 태교 여행하나..배 내민 포즈에 '임신설'

연예 많이본뉴스
1.

'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

2.

김승수, 박세리에 "♥아기야 밥 먹었어?"…이영자도 놀란 '핑크빛 플러팅'

3.

예원, 10년만에 밝힌 '이태임 욕설사건' 내막 "그 일 없었다면 단명했을 것"

4.

김지선, '피어싱 중독' 둘째子 공개 "래퍼 '시바'로 활동 중, 속 많이 썩여"(순풍선우용여)

5.

'45세' 공효진, ♥케빈오와 태교 여행하나..배 내민 포즈에 '임신설'

스포츠 많이본뉴스
1.

이다현 울고, 강성형 웃었다...두 주먹 불끈 쥔 사령탑의 포효 [인천 현장]

2.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

3.

손흥민 초대박 반전! "케인과 합 맞추려 뮌헨 임대"→토트넘 무참히 버려지나…"마지막 월드컵에 올인"

4.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

5.

"그걸 치다니, 난 놈이다. 무조건 걸러야" 던질 데가 없다. 영웅에 의한, 영웅을 위한, 영웅의 드라마[PO4현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.