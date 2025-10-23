원클럽맨으로 400경기! 37세에도 낡지 않는 남자 "팀에게 감사, 앞으…

|
|
[천안=스포츠조선 김영록 기자] 현대캐피탈에서만 15년차. 23살의 파릇파릇했던 미들블로커는 어느덧 37세가 됐다. 하지만 여전히 건재하다.
첫 경기부터 양팀의 삼각편대가 날아올랐다. 현대캐피탈의 레오-허수봉-바야르이한이 64득점 7블록, KB손해보험의 비예나-나경복-야쿱이 51득점 4블록을 합작하하며 치열하게 맞섰다.
지난해 정규시즌 1위와 2위를 차지했던 두 팀이다. 그만큼 비시즌에도 전력보강에 많은 공을 들였다.
|
경기 후 레오나르도 카르발류 KB손해보험 감독은 "4~5세트 들어 상대 미들블로커의 플로터서브에 흔들리면서 밸런스를 잃어버렸다"며 아쉬워했다. 이날의 열전에 대해 "수준높은 경기였다. 긍정적으로 평가한다. 공격은 물론 블록과 수비도 좋았다"면서도 " 신예 이준영이 좋은 모습을 보여줬지만, 오늘 같은 경기에 박상하가 빠져있는 점이 아쉽다. 경험많은 베테랑 미들블로커인 만큼 팀 전력에 큰 도움이 된다"고 말하기도 했다.
|
최민호의 노련미는 날이 갈수록 무르익는다. 여전한 탄력에 회춘한 듯한 경기력이 더해져 지난 시즌 챔피언결정전에서도 맹활약했던 그다. 37세의 나이는 도무지 최민호의 발목을 붙잡지 못하고 있다.
|
400경기 기념식에 참여한 최민호는 "개막전이라서 어려운 경기가 될 거라고 생각했는데 생각보다 더 힘들었다. 시작을 잘한 것 같아 기분이 좋다"면서 "400경기를 출전할 수 있게 돼 팀 동료들 코칭스태프에 너무 고맙다. 앞으로 팀에 보탬이 되는 선수가 될 수 있도록 하겠다"는 각오를 전했다.
천안=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com