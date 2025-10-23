원클럽맨으로 400경기! 37세에도 낡지 않는 남자 "팀에게 감사, 앞으로도 보탬 되고파" [천안피플]

최종수정 2025-10-23 17:21

원클럽맨으로 400경기! 37세에도 낡지 않는 남자 "팀에게 감사, 앞으…
사진제공=KOVO

원클럽맨으로 400경기! 37세에도 낡지 않는 남자 "팀에게 감사, 앞으…
사진제공=KOVO

[천안=스포츠조선 김영록 기자] 현대캐피탈에서만 15년차. 23살의 파릇파릇했던 미들블로커는 어느덧 37세가 됐다. 하지만 여전히 건재하다.

현대캐피탈은 22일 천안에서 열린 진에어 2025~2026시즌 V리그 홈 개막전 KB손해보험전에서 풀세트 접전 끝에 세트스코어 3대2로 역전승, 상큼한 첫 발걸음을 뗐다. 평일이었음에도 총 2328명의 팬들이 현장을 찾아 분위기를 뜨겁게 달궜다.

최민호는 현대캐피탈의 프랜차이즈, 원클럽맨 스타다. 2011~2012시즌 신인드래프트 1라운드 4순위로 현대캐피탈 유니폼을 입은 이래 이날까지 총 400경기, 1449세트를 소화했다. 현대캐피탈 원클럽맨으로 맞이한 훈장이자 이정표다.

첫 경기부터 양팀의 삼각편대가 날아올랐다. 현대캐피탈의 레오-허수봉-바야르이한이 64득점 7블록, KB손해보험의 비예나-나경복-야쿱이 51득점 4블록을 합작하하며 치열하게 맞섰다.

지난해 정규시즌 1위와 2위를 차지했던 두 팀이다. 그만큼 비시즌에도 전력보강에 많은 공을 들였다.


원클럽맨으로 400경기! 37세에도 낡지 않는 남자 "팀에게 감사, 앞으…
사진제공=KOVO
미들블로커진의 경쟁도 치열했다. KB손해보험의 차영석(6득점 5블록) 이준영(9득점 2블록)이 3세트 승리를 이끌었고, 현대캐피탈의 최민호(7득점 1블록) 김진영(4득점 3블록)이 4세트를 주도했다. 결국 뒷심에서 앞선 현대캐피탈이 승리했다.

경기 후 레오나르도 카르발류 KB손해보험 감독은 "4~5세트 들어 상대 미들블로커의 플로터서브에 흔들리면서 밸런스를 잃어버렸다"며 아쉬워했다. 이날의 열전에 대해 "수준높은 경기였다. 긍정적으로 평가한다. 공격은 물론 블록과 수비도 좋았다"면서도 " 신예 이준영이 좋은 모습을 보여줬지만, 오늘 같은 경기에 박상하가 빠져있는 점이 아쉽다. 경험많은 베테랑 미들블로커인 만큼 팀 전력에 큰 도움이 된다"고 말하기도 했다.


원클럽맨으로 400경기! 37세에도 낡지 않는 남자 "팀에게 감사, 앞으…
사진제공=KOVO
올해로 2시즌째 지휘봉을 잡고 있는 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 "배구는 팀 스포츠다. 누구 한명을 특정해 키플레이어로 꼽기 어렵다. 아무래도 허수봉이나 레오가 아닐까"라면서도 "항상 날개 공격수만 얘기하는 것 같다. 우리 미들블로커진의 힘도 올해는 주목해달라. 특히 최민호는 베테랑임에도 솔선수범하고, 한걸음 더 올라서기 위해 열심히 노력하는 선수"라고 찬사를 보냈다.


최민호의 노련미는 날이 갈수록 무르익는다. 여전한 탄력에 회춘한 듯한 경기력이 더해져 지난 시즌 챔피언결정전에서도 맹활약했던 그다. 37세의 나이는 도무지 최민호의 발목을 붙잡지 못하고 있다.


원클럽맨으로 400경기! 37세에도 낡지 않는 남자 "팀에게 감사, 앞으…
사진제공=현대캐피탈
두번의 FA 시즌에 모두 현대캐피탈 잔류를 택했고, 또 FA 보상선수로 떠날 뻔한 적도 있었지만, 그때는 팀에서 그를 택했다. 현대캐피탈이라는 배구 명가에서 주장과 부주장을 역임하며 꾸준히 팀을 지켜온 베테랑에 팀도 보답한 모양새다.

400경기 기념식에 참여한 최민호는 "개막전이라서 어려운 경기가 될 거라고 생각했는데 생각보다 더 힘들었다. 시작을 잘한 것 같아 기분이 좋다"면서 "400경기를 출전할 수 있게 돼 팀 동료들 코칭스태프에 너무 고맙다. 앞으로 팀에 보탬이 되는 선수가 될 수 있도록 하겠다"는 각오를 전했다.


천안=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'8kg 감량' 김현정, 공연 중 호흡곤란 위기 "7개월만 쌀밥 먹었더니 체해"

2.

'강철부대W' 곽선희, ♥동성연인과 결혼 한달 앞두고 양가 허락받았다 "사실상 통보"

3.

가수 김정민 둘째子, 결국 일장기 달고 월드컵 뛴다…日국가대표 발탁 확정

4.

'64세' 최화정, 이서진과 사귈 뻔했던 과거 고백 "윤여정이 사귀라 했는데…"

5.

지드래곤, 역대급 결혼계획 입 열었다 "내일모레 불혹, 저도 곧…"('질문들3')

스포츠 많이본뉴스
1.

"전세계가 충격 경악" 동료에게 레드카드 꺼내자 주심에 달려가 '잔혹 박치기', 앞니 2개 부러지고 지역 축구 '올스톱'

2.

BBC 충격 폭로! '형편없는 日선수 덕분에 살았네'…토트넘 챔스서 '최악의 졸전'→'골키퍼 MVP 선정' 원정팬 야유

3.

김원형 두산 감독, 공식 취임 → "작전 스몰볼 보다 선수들에게 맡기겠다" [인터뷰 전문]

4.

'가을 ERA 0.00' 21살 삼성 수호신 탄생, 대표팀 깜짝 발탁 당연했다…평범했던 영건의 대반전 드라마

5.

"레오 형, 완전 다른 사람이 됐다" 팀을 옮겼는데 절친이 두명? 1년만에 돌아온 코리안드림 [인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"전세계가 충격 경악" 동료에게 레드카드 꺼내자 주심에 달려가 '잔혹 박치기', 앞니 2개 부러지고 지역 축구 '올스톱'

2.

BBC 충격 폭로! '형편없는 日선수 덕분에 살았네'…토트넘 챔스서 '최악의 졸전'→'골키퍼 MVP 선정' 원정팬 야유

3.

김원형 두산 감독, 공식 취임 → "작전 스몰볼 보다 선수들에게 맡기겠다" [인터뷰 전문]

4.

'가을 ERA 0.00' 21살 삼성 수호신 탄생, 대표팀 깜짝 발탁 당연했다…평범했던 영건의 대반전 드라마

5.

"레오 형, 완전 다른 사람이 됐다" 팀을 옮겼는데 절친이 두명? 1년만에 돌아온 코리안드림 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.