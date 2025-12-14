변요한, '열애' ♥티파니 영에 푹 빠진 이유 있었네…"이상형? 잘 웃는…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 변요한(39)과 소녀시대 멤버 겸 배우 티파니 영(36)이 결혼 전제로 열애 중인 가운데, 변요한의 과거 이상형 발언이 화제되고 있다.
또한 그는 자신의 이상형으로 영화 '노트북'의 레이첼 맥아담스를 여러차례 언급하기도 했다. 이에 팬들은 티파니 영과 레이첼 맥아담스의 눈웃음이 닮았며 두 사람의 열애 소식에 축하를 보내고 있다.
|
이어 내년 가을 결혼설에 대해 "아직 구체적으로 결정된 일정이나 계획은 없지만, 무엇보다 이 소식을 팬 여러분께 가장 먼저 전하고 싶다는 마음이 늘 컸다"고 전했다.
또 연인 티파니 영에 대해선 "함께 있으면 제가 좀 더 나은 사람이 되어가고 싶고, 웃는 얼굴을 보면 지쳤던 마음도 이내 따뜻해지게 만드는 사랑하는 사람을 만났다"며 애정을 고백했다. 그러면서 "서로의 웃음이 건강한 기쁨이 되고, 서로의 슬픔이 건강한 성숙이 되어 더 따뜻한 마음을 전달할 수 있는 배우가 되겠다"고 다짐했다.
티파니 영 역시 "현재 좋은 마음으로 한 분과 결혼을 전제로 진지한 만남을 이어가고 있다"고 밝혔다. 그는 변요한에 대해 "세상을 긍정적이고 희망 가득한 시선으로 바라보게 해주는, 저에게 안정을 주는 사람"이라고 각별한 마음을 전했다.
한편 변요한과 티파니 영은 지난해 5월 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '삼식이 삼촌'에서 호흡을 맞췄다.
변요한은 2011년 영화 '토요근무'로 데뷔, 드라마 '미생', '육룡이 나르샤', '미스터 선샤인', '백설공주에게 죽음을-블랙아웃' 등과 영화 '한산: 용의 출현', '보이스', '중간계' 등에 출연해 열연을 펼쳤다.
티파니 영은 2007년 그룹 소녀시대 멤버로 데뷔했다. 이후 배우 활동과 병행하며 드라마 '재벌집 막내아들', 뮤지컬 '시카고' 등을 통해 대중과 만나왔다.
