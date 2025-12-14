'원조 얼굴없는 가수' 김상희, 버스 교통사고로 정체 들통…父 반대 무릅…

[스포츠조선 고재완 기자] KBS 1TV 'Song큐멘터리 백투더뮤직 시즌 2' 14일 방송에서는 열다섯 번째 주인공으로 1960년대 한국 가요계를 대표하는 만능 엔터테이너이자 시대를 앞서간 품격의 아이콘 '김상희'를 조명한다.
어린 시절부터 동네에서 소문난 수재였던 김상희는 전교 1, 2등을 다투며 두각을 드러냈고, 부모의 뜻에 따라 1961년 고려대학교 법학과에 입학했다. 그러나 입학 직후 친구들과 재미 삼아 응시한 KBS 전속 가수 시험에 1등으로 합격해 뜻하지 않게 가수 활동을 시작하게 됐다.
1961년 전속 가수 심사위원이었던 작곡가 故 손석우의 곡 '삼오야 밝은 달'로 가요계에 데뷔한 그녀는 집안과 학교에 가수 활동 사실을 숨기기 위해 본명 최순강 대신 친구들의 이름에서 한 글자씩 따온 '김상희'라는 예명을 사용했다. 공개방송 대신 녹음 방송만으로 활동하며 '얼굴 없는 가수'로 데뷔 초기에 경력을 쌓았다.
하지만 대학 4학년 당시 버스 사고에 휘말렸고, 함께 타고 있던 학보사 기자의 기사로 가수 활동이 세상에 알려지면서 위기를 맞았다. 결국 아버지의 강한 반대에 "전속 가수 활동만 끝나면 그만두겠다"라고 약속했지만, 노래를 포기할 수 없었던 그녀는 몰래 활동을 이어갔다.
당시 여성 학사 가수는 극히 드물었기에, 그녀의 등장은 큰 화제를 모았다. 1965년 대학 졸업 이후 김상희는 본격적으로 유명 작곡가들과의 협업을 바탕으로 매년 히트곡을 연달아 발표했다. 그러는 사이 김상희는 '믿고 듣는 가수'라는 명성을 얻어 1960~1970년대 음악계를 대표하는 목소리로 자리매김했다. 노래와 더불어 진행 능력에서도 두각을 나타내 여성 최초의 방송 MC로 활동하며 전 방송사에서 섭외 경쟁이 일어날 정도의 인기를 누리기도 했다.
또한, 김상희는 대한민국 대표 한류 1세대 중 한 사람으로 1976년 동경국제가요제에 참가해 특별상과 벚꽃상을 수상하며 국제무대에서도 인정받았다. 이때 故 김강섭 작곡가의 곡 '즐거운 아리랑'은 정부의 특별 요청으로 제작된 것으로 알려져 있다. 이후 김상희는 약 6년간 일본에서 활동하며 음반을 발매하고, 여러 해외 가요제와 음악제에 초청받으며 한류 1세대 가수로서 의미 있는 발자취를 남겼다.
올해로 데뷔 64년 차인 김상희는 여전히 무대에서 활발한 활동을 이어가고 있다. 한편, 40여 년 전 뜻을 함께한 동료들과 결성한 '(사)한국연예인한마음회' 봉사단을 이끄는 데 앞장서며 꾸준한 나눔과 봉사를 실천 중이다.
이번 방송에서는 시대를 앞서가며 가요계의 품격을 일군 진정한 스타이자, 후배들에게는 따뜻한 본보기로 희망을 전하는 영원한 현역 가수 '김상희'의 이야기를 전할 예정이다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com