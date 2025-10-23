서장훈 "대접받고 싶으면 잘하세요"…입소前 BIG싸움→사상 최초 따로 입…

서장훈 "대접받고 싶으면 잘하세요"…입소前 BIG싸움→사상 최초 따로 입소(이숙캠)

[스포츠조선 고재완 기자] 캠프 최초 따로 입소한 부부의 사연이 공개된다.

23일 밤 10시 10분에 방송되는 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 16기 두 번째 부부의 가사조사가 공개된다. 부부는 입소 전 벌어진 큰 싸움에 캠프 최초로 따로 입소하게 되는데, 일주일 만에 캠프에서 재회한 두 사람은 가사조사 직전까지도 서로를 피하는 모습을 보여 이들의 사연에 궁금증이 모인다.

먼저 공개되는 남편 측 영상에서는 남편에게 항상 공주 대접을 받길 원하면서 심한 감정 기복과 종잡을 수 없는 변덕을 부리는 아내의 모습이 공개돼 보는 이들을 당황케 한다. 특히, 남편에게 선 넘는 막말을 쏟아내 큰 충격을 자아낸다. 하지만 이어진 남편 측 영상에서 남편의 심각한 주사가 공개되자, 이를 본 서장훈은 "너무하다는 말 밖에 안 나온다"라며 경악을 금치 못했다는 후문이다.

한편, 가사조사 후 진행된 부부 상담에서 이호선 상담가는 남편보다 아내의 문제를 해결하는 게 시급하다고 지적하며, 아내에게 "대접받고 싶으면 잘하세요"라고 따끔하게 충고할 예정이다.
