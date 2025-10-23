10% 돌파 임박한 '태풍상사', 성공에는 이준호 '피땀눈물' 있었다

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이준호의 열연으로 안방 시청자를 사로잡은 그 시절 '태풍상사'가 tvN 흥행 역사 판도를 바꾸고 있다.
|
'태풍상사' 속 인물들은 1997년 그때 그 사람들을 그대로 소환한다. 이를 위해 강태풍 역을 맡은 이준호는 당시의 '힙'과 감수성을 되살리고자 직접 자료 화면을 찾아보고 사비로 의상을 구입했다. 그때의 유행을 반영한 레자 재킷, 청청 패션, 워커, 귀걸이 같은 아이템을 재현했고, 구하지 못한 의상은 직접 제작까지 했다. 헤어 피스를 활용한 브릿지 헤어는 97년의 킥. 그렇게 스스로 90년대의 공기를 입었다.
김민하는 오미선의 시그니처로 아가일 니트를 택했다. 깔끔하면서도 따뜻한 색감으로 '일과 가족밖에 모르는 현실 갓생'을 완성했다. 화려한 화장 대신 수수한 얼굴에 단정한 헤어스타일은 자신을 꾸미는 것보다 성실하게 해야 할 일을 택한 미선의 일상을 표현한다. 김민하는 "미선이는 자신을 꾸미는 사람이라기보다는 일과 가족 밖에 모르는 사람이다. 그래서 화장기 없는 얼굴이 오히려 따뜻하게 느껴졌으면 했다"고 전했다.
삶
'태풍상사'는 시대를 단순히 배경으로 활용하는 것을 넘어, 90년대의 생활 방식과 정서를 세밀하게 재현했다. 돌돌이 대신 옷 먼지를 뗐던 테이프, 겨울 아궁이의 연탄, 네비게이션이 아닌 종이 지도 운전, 90s K-방향제인 모과 바구니, 아버지의 마음이 담긴 통장 편지, 병문안에 미선이 들고 간 알루미늄 도시락 등, 그 시절 사람들의 '삶의 결'이 고스란히 살아 있었다. 알까기, 뜨개질로 여가 시간을 보내고, 집집마다 있었던 그 시절 시계가 반가움을 자아내고, 『먼나라 이웃나라』를 보고 외국을 알게 됐으며, 생일엔 추억의 옛날 생크림 케이크가 식탁 위에 올라온 장면 등 역시 공감이 됐다.
시청자들도 놀란 디테일은 부산 에피소드에서 나왔다. 태풍이 발굴한 슈박 안전화의 밑창에는 "최고의 품질을"이라는 문구가 있었다. 이는 단순한 소품이 아니라, 70~90년대 '신발의 도시'라 불릴 정도로, 해당 산업의 중심지였던 부산의 역사와 장인 정신을 담은 상징으로 '최고의 디테일'로 꼽혔다. 이런 생생한 생활사 복원 덕분에 시청자들은 "드라마 속 장면 하나하나가 타임캡슐 같다"는 반응을 보내고 있다.
온기
장현 작가는 "'태풍상사'를 통해 사랑과 사람 사이에 있었던 따뜻한 정을 보여주고 싶다"고 밝힌 바 있다. 이처럼 이 작품은 태풍 같은 위기 한가운데서도 서로를 지켜주는 평범한 사람들의 이야기로 깊은 울림을 전하고 있다. 태풍 아버지의 부의함을 지켜내기 위해 한마음이 된 태풍상사 식구들과 친구 남모(김민석), 밤새 창고 보수 공사를 마치고 피곤한 몸을 이끌고도 태풍의 생일을 챙겨주던 직원들과 힘든 생일을 보낸 뒤 장미꽃 선물로 위로해주던 미선, 아버지의 26년을 지키겠다는 청년 태풍이 기특해 손해를 감수하고 원단을 맡아준 백기사(조상구), 그리고 집이 망해 야반도주한 친구에게 지갑과 시계 등 자신이 가진 모든 것을 내어준 태풍의 진심 등 이 모두가 그 시대를 버티게 한 사람의 온기였다.
제작진은 "이번 주에도 태풍상사에는 97년의 사람들과 삶, 온기가 함께 한다"라며 "또 어떤 추억의 아이템과 생활 풍습으로 여러분들을 타임머신에 태우게 될지 많은 기대 부탁드린다"고 전했다. '태풍상사'는 매주 토, 일 밤 9시 10분 tvN에서 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com