[신간] 김동일 목사 '예수로 기도하기'...기도의 길을 잃은 교회를 향…

[신간] 김동일 목사 '예수로 기도하기'...기도의 길을 잃은 교회를 향한 치열한 탐구

기사입력 2025-10-23 12:31


김동일 목사(Act Now 대표)가 신간 『예수로 기도하기』(IVP)를 통해 성경이 말하는 기도의 본질을 새롭게 조명한다.

35년간 국내외에서 기도와 말씀 사역을 이어온 저자는 기도를 '성공의 수단'이 아닌 '하나님 나라 백성의 언어'로 회복할 것을 제안한다.

책은 주기도문을 시작으로 성경 전반의 기도 본문을 통시적·공시적으로 분석하며, 하나님의 마음과 말씀, 나라라는 세 축을 중심으로 기도의 방향을 정립한다.

특히 "기도는 향유이며, 사용하는 것이 아니라 누리는 것"이라는 저자의 통찰이 인상적이다.

추천사를 쓴 김영봉 목사(『사귐의 기도』 저자)는 "기도의 본령을 찾기 위한 열정이 돋보이는 역작"이라며 "독자를 기도의 신비로 초대한다"고 추천했다.

