'180cm' 홍진경, 이혼 후 40kg대까지 체중 감량 "몰골 아파 보…

[스포츠조선 이우주 기자] 모델 홍진경이 다이어트로 40kg대까지 갔다고 밝혔다.
된장을 볶은 홍진경은 양파, 고추, 호박 등의 채소들을 잘게 썰어 함께 볶았다. 볶음 된장을 양배추에 싸먹는 것. 홍진경은 "양배추를 쌀이다 생각하고 먹는 거다. 된장에 싸서 배를 채우는 거다. 다른 반찬 필요 없다"고 밝혔다.
제작진은 "힘이 나냐"고 놀랐지만 홍진경은 "힘이 난다. 물론 단백질이 부족하긴 한데 그건 다른 걸로 보충하면 된다"고 밝혔다.
제작진이 깜짝 놀라자 홍진경은 "'4'자 봤을 때는 몰골이 좀 아파 보이더라. 그때 SNS 사진. (댓글에) 12세부터 60세까지 다 보인다더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.
제작진은 "이렇게 먹기 시작한 게 얼마나 돼서 얼마나 빠졌나"고 물었고 홍진경은 "3개월 된 거 같다. 위가 아프더라. 속이 쓰리고 신물이 올라오더라. 위에 양배추가 좋다 해서 다이어트랑 상관 없이 위 때문에 먹은 건데 속이 편해지면서 살이 빠지더라. 이렇게 먹고 허전하니까 단백질 쉐이크를 먹는다. 그래야 근육이 붙는다"고 밝혔다.
