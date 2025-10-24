'180cm' 홍진경, 이혼 후 40kg대까지 체중 감량 "몰골 아파 보여"

기사입력 2025-10-24 06:00


'180cm' 홍진경, 이혼 후 40kg대까지 체중 감량 "몰골 아파 보…

[스포츠조선 이우주 기자] 모델 홍진경이 다이어트로 40kg대까지 갔다고 밝혔다.

23일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에서는 '외국으로 유학간 홍진경 딸 라엘이 충격적인 근황 최초 공개(노래 실력, 다이어트 비법)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

홍진경은 "제가 요즘 마른 모습을 보이고 있지 않냐. 계속 다이어트 중이다. 아침을 조금 특이하게 먹어서 그걸 보여드리려 한다"고 아침 식단을 공개했다.

된장을 볶은 홍진경은 양파, 고추, 호박 등의 채소들을 잘게 썰어 함께 볶았다. 볶음 된장을 양배추에 싸먹는 것. 홍진경은 "양배추를 쌀이다 생각하고 먹는 거다. 된장에 싸서 배를 채우는 거다. 다른 반찬 필요 없다"고 밝혔다.

제작진은 "힘이 나냐"고 놀랐지만 홍진경은 "힘이 난다. 물론 단백질이 부족하긴 한데 그건 다른 걸로 보충하면 된다"고 밝혔다.


'180cm' 홍진경, 이혼 후 40kg대까지 체중 감량 "몰골 아파 보…
홍진경은 "원하는 대로 먹어도 된다. 살이 안 찌지 않냐. 배고프면서 다이어트하면 오래 못한다. 요즘 아침을 이렇게 먹는다"며 "내가 얼마 전에 '4'자 한번 봤다"고 40kg대까지 몸무게가 줄었다고 밝혔다.

제작진이 깜짝 놀라자 홍진경은 "'4'자 봤을 때는 몰골이 좀 아파 보이더라. 그때 SNS 사진. (댓글에) 12세부터 60세까지 다 보인다더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

제작진은 "이렇게 먹기 시작한 게 얼마나 돼서 얼마나 빠졌나"고 물었고 홍진경은 "3개월 된 거 같다. 위가 아프더라. 속이 쓰리고 신물이 올라오더라. 위에 양배추가 좋다 해서 다이어트랑 상관 없이 위 때문에 먹은 건데 속이 편해지면서 살이 빠지더라. 이렇게 먹고 허전하니까 단백질 쉐이크를 먹는다. 그래야 근육이 붙는다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

추성훈, '50억' ♥야노시호 집 셋방살이..."내 집 아니라 더러워" ('추성훈')

2.

이용식, '목사 사돈'과 손녀 두고 묘한 신경전.."표정 하나도 안 변해"

3.

'이상화♥' 강남, 코 재수술에 13kg 감량 성공 "구축 와 콧구멍밖에 안 보여"

4.

'상금만 10억' 추성훈, '노가다'했던 과거 최초 고백 "집에 돈 없었다" ('추성훈')

5.

한가인도 민생회복 소비쿠폰 받았다…시장 쇼핑하며 "돈 너무 없어" ('자유부인')

연예 많이본뉴스
1.

추성훈, '50억' ♥야노시호 집 셋방살이..."내 집 아니라 더러워" ('추성훈')

2.

이용식, '목사 사돈'과 손녀 두고 묘한 신경전.."표정 하나도 안 변해"

3.

'이상화♥' 강남, 코 재수술에 13kg 감량 성공 "구축 와 콧구멍밖에 안 보여"

4.

'상금만 10억' 추성훈, '노가다'했던 과거 최초 고백 "집에 돈 없었다" ('추성훈')

5.

한가인도 민생회복 소비쿠폰 받았다…시장 쇼핑하며 "돈 너무 없어" ('자유부인')

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민, GOAT 메시 못 넘었지만" MLS 유니폼 판매 2위도 놀랍다!+"LA 원정경기 관중 16% 증가"

2.

세계 최고 공격수 데리고, 개막전 충격패...권영민 감독 결단 "하승우 스타팅 나간다" [인천 현장]

3.

홍원기 전 감독+손시헌 코치 '김원형 호' 전격 합류 → 두산 1군 스태프도 심혈 기울인다

4.

화성에 찾아온 악재...'팔꿈치 가격' 김병오, 사후 징계-'심판 모욕' 함선우, 2경기 출전정지+벌금 200만원

5.

"스타는 필요없어" 투헬은 '길들이기'→"벨링엄, 세계에서 가장 완벽한 선수" 알론소는 최고 극찬…'신난' 레알 마드리드

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.