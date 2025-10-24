'연봉21억' 김연경, 반포 집값에 깜짝 "3년내 원베일리 이사 목표”

기사입력 2025-10-24 09:03


[스포츠조선 김준석 기자] '배구 여제' 김연경이 서울 반포 아파트 실거래가에 깜짝 놀랐다.

23일 공개된 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에는 "기다리고 기다리던 식빵언니 근황 말아왔습니다"라는 제목의 영상이 올라왔다.

김연경은 한강뷰가 펼쳐진 반포 한강공원을 산책하며 "여기로 이사 오고 싶다. 사람들이 맨날 반포 반포하더니, 반포가 진짜 좋은 거 같다"며 감탄했다.

이어 "부동산 유튜브에서 입지가 중요하다고 하더라. 반포는 역도 가깝고 쇼핑몰도 가까워서 좋다. 평당 1억5천 정도면 34평이 50억쯤 하지 않나"라고 말하며 현실적인 계산을 해봤다.

하지만 제작진이 "래미안 원베일리 34평이 최근 71억에 거래됐다"고 전하자, 김연경은 "71억? 진짜야?"라며 충격을 감추지 못했다.

잠시 말을 잃은 김연경은 곧 "우리 유튜브 열심히 해야겠다. 목표는 3년 안에 원베일리 이사! 초대할게요"라며 웃음을 터뜨렸다.

또 이날 김연경은 은퇴 후에 삶에 대해 "5월에 인비테이셔널이라고 세계 올스타 경기가 있어서 그때까지는 먹고 싶은 걸 조금 참았다. 경기가 끝난 후 더 이상 경기할 게 없으니 마음껏 달렸다. 여기서 달렸다는 건 먹고 싶은 걸 다 먹었다는 얘기다. 다 때려먹고 마셨다. 술도 엄청 마시고 땡길 때는 탄산도 마셔보고. 치킨도 예전에는 튀긴 거라서 잘 안 먹었는데 오늘 먹고 내일도 먹고 그랬다"라고 설명해 웃음을 자아냈다.


이어 김연경은 "근데 제가 2년 마다 건강검진을 하는데 너무 안 좋게 나오더라. 간 수치 이슈가 나왔다. 또 고지혈증 현상이 있다고 해서 다시 예전 루틴으로 돌아가야겠다 싶어가지고 요즘 다시 컨트롤을 하고 있다"라고 근황을 했다.

한편 중국 '소후닷컴'에 따르면 김연경의 연봉으로 2018-19시즌 에즈자즈바쉬는 연봉 130만 유로를 줬고 보도한 바 있다.

130만 유료는 현재 가치로 환산하면 21억 원 정도 된다.

narusi@sportschosun.com

