청룡 잡고 국무총리 표창까지..주지훈, '중증외상센터'로 영향력 입증

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 주지훈이 청룡과 백상을 잡은 뒤 국무총리표창을 받았다.
2006년 MBC 드라마 '궁'으로 본격적인 배우 활동을 시작한 주지훈은 영화 '비공식작전', '암수살인', '공작', '좋은 친구들'과 디즈니+ '조명가게', tvN '지리산', SBS '하이에나' 등 영화와 드라마 시리즈를 넘나들며 연기력은 물론 대중성과 흥행력까지 고루 갖춘 대표 배우로 자리매김했다. 특히 한국 영화 최초로 쌍천만을 달성한 '신과 함께' 시리즈와 넷플릭스 코리아의 성공적인 안착에 기여한 개국공신 '킹덤'에서의 활약은 K콘텐츠 글로벌화에도 크게 기여했다고 평가받고 있다.
한편 주지훈은 '중증외상센터'의 파급력으로 올 한 해를 꽉 채우고 있다. '중증외상센터'는 공개와 동시에 넷플릭스 글로벌 TV쇼 비영어부문 1위에 오른 것을 시작으로 국내외 각종 지표를 휩쓸었다. 이에 힘입어 아시아 투어를 진행하며 드라마 팬덤은 물론 주지훈의 글로벌 인기를 다시금 실감케 했다. 또한 최근 제21회 미쟝센단편영화제 심사 위원으로도 참여하는 등 대중문화예술의 다방면에서 꾸준한 활동을 이어가고 있으며, 의류, 주류, 건강식품 등 광고계에서도 끊임없이 러브콜이 이어지고 있다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com