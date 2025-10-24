모델 김요한♥공대녀 황보름별..'제4차 사랑혁명' 청춘로맨스 예고

|
[스포츠조선 문지연 기자] '제4차 사랑혁명' 김요한, 황보름별의 청춘 로맨스가 펼쳐진다.
무엇보다 아이러니한 현실 풍자로 한국 블랙 코미디계의 새로운 지평을 열었던 웨이브 오리지널 '이렇게 된 이상 청와대로 간다'의 제작진이 다시 한번 의기투합해 기대를 높인다. 드라마 '이렇게 된 이상 청와대로 간다', '탑 매니지먼트', 영화 '은하해방전선' 등 감각적인 연출로 사랑을 받아온 윤성호 감독과 드라마 '대세는 백합', 영화 '만인의 연인'으로 센세이셔널한 화제를 이끈 한인미 감독이 공동 연출을 맡았고, 드라마 '내가 죽기 일주일 전'의 송현주, 영화 '익스트림 페스티벌'의 김홍기 등 재기 발랄한 신진 작가들이 함께하는 창작집단 '송편'이 극본에 참여해 이목이 집중된다. 여기에 한국콘텐츠진흥원 OTT특화 콘텐츠 제작지원사업 선정작 '제4차 사랑혁명'은 스토리몹과 빈지웍스가 제작을 맡아 완성도를 담보한다.
캠퍼스를 배경으로 펼쳐지는 김요한, 황보름별의 청춘 케미스트리는 주목해야 할 최고의 관전포인트. 김요한은 연애 프로그램에 출연해 백만 팔로워를 모으며 '핫'한 셀럽이 된 모델학과 '강민학'을 맡았다. 겉모습은 완벽한 모델이지만 어딘가 허술하고 엉뚱한 반전미의 소유자다. 황보름별은 '어린이 퀴즈왕' 출신의 컴퓨터 공학과 수석 '주연산' 역으로 변신한다. 연애는 담쌓고 24시간 내내 컴퓨터와 씨름하는 너드 중의 너드인 주연산은 원치 않게 강민학과 얽히며 제 안의 로맨스 오류를 수정해 나간다.
'대환장 오류 파티 시작'이라는 문구와 함께 반전된 분위기는 설렘 지수를 높인다. 어느새 가까워진 두 사람의 거리, 'ERROR'와 'LOVE' 사이 알 수 없는 혼란이 시작된 주연산 얼굴에 스치는 당혹감이 흥미롭다. "지금 오류는 바로 나"라면서 강민학에게 입을 맞추는 주연산의 모습은 이들 관계에 궁금증을 더한다.
한편, '제4차 사랑혁명'은 오는 11월 13일 웨이브에서 첫 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com