추성훈, 심장마비父 떠올리며 울컥 "사랑이 아들이었으면 유도시켰다"

[스포츠조선 김준석 기자] 격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 세상을 떠난 아버지를 향한 그리움을 전했다.
그는 집 안에 모셔둔 아버지의 위패 앞에서 "오사카 오면 아침에 일어나서 인사드린다. 가장 중요한 일이다"라며 경건한 마음을 전했다.
이어 "할아버지, 아버지 산소가 근처에 있어서 항상 들렀다 간다"고 덧붙였다.
이어 아버지의 묘소를 찾은 그는 "한국에서 일하다 일본 친척 동생에게 연락이 왔다. 아버지가 심장마비로 쓰러지셨다는 소식이었다. 좋아하던 골프를 치다가 돌아가셨다. 행복하셨을 거라 생각하지만, 마음이 이상하다"며 울컥한 감정을 드러냈다.
추성훈은 "아버지가 있지만 없는 것 같다. 영상과 사진을 보면 아직도 돌아가셨다는 게 믿기지 않는다. 그래도 뭐 어쩔 수 없는 거다. 나도 언젠가 갈 거니까 지금을 즐겁게 살아야 한다"며 담담하게 말했다.
끝으로 "내년엔 엄마와 뉴욕 여행을 가려고 한다. 우리 1년과 엄마의 1년은 다르다. 그게 내 최근 목표다"라고 덧붙이며 따뜻한 효심을 전했다.
