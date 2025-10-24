'11월 결혼' 이장우, '나혼산'서 마지막 운동회...♥조혜원 직접 싸…

|
[스포츠조선 김수현기자] MBC '나 혼자 산다'의 '제1회 순진무구 가을 운동회'에 '출장 셰프(?)'가 뜬다. 바로 '큰손' 박나래와 '만능 요리사' 키가 역대급 스케일의 도시락을 준비한 것. 어떤 운동회에서도 볼 수 없는 도시락의 향연이 예상되는 가운데, 과연 어떤 메뉴일지 기대가 쏠린다.
먼저 '큰손' 박나래는 도시락 가방 속에서 김치통이 연이어 등장하는가 하면 도마까지 꺼내 눈길을 사로잡는다. 리정은 "누가 맛보라고 이만큼 싸 와요?"라며 입을 다물지 못한다. '만능 요리사' 키도 만만치 않다.
키는 "운동을 못할 거면 먹는 거라도 잘하려고"라며 무려 4시간동안 준비한 스페셜한 메뉴를 공개하는데, 운동회에서 볼 수 없는 메뉴가 등장해 모두가 깜짝 놀란다. 박나래와 키의 도시락만으로도 '출장 뷔페'를 방불케 현장의 모습이 웃음과 훈훈함을 자아낸다.
무지개 회원들의 열정만큼 풍성한 도시락 타임은 오늘(24일) 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
한편, '나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글 라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.
