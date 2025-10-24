'72억 신혼집' 손연재, 첫 메뉴평가부터 승부욕 활활…누가 국대출신 아…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '신상출시 편스토랑' 손연재가 첫 메뉴평가에 승부욕을 불태운다.
이어 시작된 메뉴평가에 세 편셰프는 어마어마한 최종 메뉴를 선보였다. 김강우는 감자 대신 무를 넣어 화제를 모은 무도리탕을, 이찬원은 '청춘 응원 프로젝트'로 모교 후배들에게 선보여 호평받은 대왕돈가스와 쌈장참깨마요소스를 업그레이드한 메뉴를, 손연재는 친구들로부터 남녀노소 모두 좋아할 것 같다는 극찬을 받은 청양바싹불고기를 내놓았다.
비주얼부터 맛까지, 무엇 하나 놓치지 않은 최강 메뉴들에 메뉴평가단은 어느 때보다 깊은 고민에 사로잡혔다. 이때 또 한 사람 고민에 빠진 사람이 있었으니 바로 편셰프 손연재. 메뉴평가단이 시식하는 동안 솔솔 풍겨오는 맛있는 냄새에 체조요정 손연재의 식욕이 발동한 것. 조심스럽게 "저희는 안 주나요?"라는 손연재의 물음에 현장이 웃음바다가 됐다는 전언이다.
한편 KBS2 '편스토랑'은 24일 오후 8시 30분 방송된다.
