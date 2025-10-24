[공식] 권현빈, 현빈→이찬혁 후임된다…"11월 24일 해병대 입대" (…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 겸 가수 권현빈이 해병대에 입대한다.
1997년생으로 올해 만 28세인 권현빈은 2017년 Mnet 서바이벌 프로그램 '프로듀스101 시즌2'로 얼굴을 알렸다. 이후 프로젝트 그룹 JBJ(제이비제이)와 솔로 가수 VIINI(비니)로 활동했다. 배우로서도 활발한 작품 활동을 이어나갔다. 웹드라마 '소녀의 세계', '놓지마 정신줄', MBC 드라마 '보그맘', '옷소매 붉은 끝동', 영화 '트웬티 해커' 등에 출연했다.
권현빈 소속사 공식입장 전문.
고스트스튜디오입니다.
소속 배우 권현빈의 군 입대 관련해 안내드립니다.
배우 권현빈은 오는 11월 24일 해병대 교육 훈련단에 입소하여 기초군사훈련을 받은 뒤 국방의 의무를 이행할 예정입니다.
입대 당일 다수의 군 장병 및 가족이 함께하는 비공개 자리이므로 별도의 공식 행사는 진행되지 않을 예정입니다. 이점 너른 양해 부탁드립니다.
배우 권현빈을 향해 보내주시는 큰 사랑에 감사드리며, 복무에 성실히 임하여 보다 성숙하고 건강한 모습으로 돌아와 다시 만나게 되는 날까지 따뜻한 응원 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com