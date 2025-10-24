도경수, 형 이광수에 거침없는 막말 "저 사람이 후회하는 게 더 행복해"('콩콩팡팡')

기사입력 2025-10-24 16:53


도경수, 형 이광수에 거침없는 막말 "저 사람이 후회하는 게 더 행복해"…

[스포츠조선 문지연 기자] '콩콩팡팡' 멤버들의 난감한 여행기가 이어진다.

24일 방송될 tvN '콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방'(이하 '콩콩팡팡') 2회에서는 이광수가 어린 시절부터 꿈꿔왔던 멕시코 전통 프로레슬링 경기를 보러 가는 가운데 이광수가 갑자기 쇼핑에 꽂혀버리며 김우빈, 도경수까지 난감해지는 상황이 발생한다.

이날 경기장으로 향하던 이광수는 길거리에서 판매하는 다양한 프로레슬링 기념품 가게에 눈이 돌아간다. 특히 화려한 마스크에 꽂혀 발걸음을 멈춘 이광수와 그를 이해하지 못하는 도경수의 극과 극 텐션과 그런 와중에도 지출을 최소화하려는 김우빈의 모습이 웃음을 자아낼 예정이다.

또한 가게 근처에서 기다리던 도경수는 티켓 부스 마감 시간이 임박하자 "2분 남았대요! 지금 안 사면 못 들어간대요!"라고 외치더니 "그냥 못 들어갔으면 좋겠다. 몰라 알아서 해 난 안 들어가도 돼. 저 사람이 후회하는 게 더 행복해요"라고 제작진에게 솔직한 마음을 전해 폭소를 유발한다고. 마스크에 집착하는 이광수 때문에 시간에 쫓기게 된 탐방단이 무사히 경기를 관람할 수 있을지 호기심을 자극하고 있다.

그런가 하면 모든 일정을 마치고 숙소로 돌아온 김우빈이 식겁하는 일도 벌어진다. 본인의 직책인 감사의 업무인 영수증 정리를 하려고 했으나 모아놨던 영수증들이 감쪽같이 사라져 버린 것. 과연 김우빈은 영수증을 찾을 수 있을지 궁금해진다.

더불어 탐방단은 멕시코에 도착한 뒤로 아직 입맛과 취향에 맞는 맛집을 발견하지 못한 상황. 이에 둘째 날에는 미식가 도경수가 폭풍 검색 끝에 엄선한 조식 식당 탐방으로 하루를 시작한다. 현지인들이 사랑하는 맛집에서 대표적인 멕시코의 아침 메뉴들을 맛볼 세 사람의 반응이 기대되고 있다.

한편, 바쁜 일상 속 여유를 잃은 현대인들에게 퇴근 후 일상 속 루틴 회복을 응원하는 tvN의 브랜드 캠페인 '뛰비엔: 퇴근RUN'은 지난 9월 2만 명이 넘는 신청자를 모집하며 흥행리에 캠페인 시작을 알렸다.

캠페인 참여자들은 10월 4일(토)부터 10월 30일(목)까지 '콩콩팡팡', '태풍상사', '신사장 프로젝트', '유 퀴즈 온 더 블럭', '놀라운 토요일' 등 다양한 tvN 프로그램을 시청하는 '보자'(tvN 콘텐츠 시청 인증 미션)와 '뛰자'(러닝 미션) 미션을 완료해야 한다. 자세한 내용은 tvN 홈페이지 및 SNS에서 확인할 수 있다.


이광수, 김우빈, 도경수의 멕시코 맛집 탐방 현장은 24일 오후 8시 40분 tvN '콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방'에서 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

