이광수, 쪼들리는 자금에 싼 원숭이 마스크 구매 "나도 40살인데" ('…

[스포츠조선 정안지 기자] 이광수가 저렴한 마스크에 불만을 드러냈다.
경기장에 가까워지니 보이는 사람들과 들리는 함성소리. 이광수는 "패키지 여행을 와서 레슬링 보러 가나 보다. 여기는 빠질 수 없는 코스인 거다"면서 잔뜩 기대했다.
그때 이광수는 길거리에서 판매하는 다양한 프로레슬링 기념품 가게에 눈이 돌아갔다. 이광수는 "마스크 사야 한다. 하나만 사달라"고 했고, 김우빈은 "안 벗을 수 있냐. 호텔 갈 때까지 안 벗으면 사주겠다"고 했다.
결국 시간에 쫓기던 이광수는 제일 저렴한 마스크를 구입한 뒤, 강제로 끌려 나왔다. 이에 이광수는 "제일 싼 거 물어봤더니 이거 줬다"면서 "나도 40살인데 이거를 어떻게 쓰냐"고 해 웃음을 자아냈다.
이후 원숭이 마스크를 착용한 이광수의 비주얼은 폭소를 자아냈다. 이광수는 "자존감이 낮아졌다. 꼬마도 나보다 좋은 가면을 쓰고 있다"며 부러움 가득한 표정을 지어 웃음을 안겼다.
