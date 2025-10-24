김강우, '붕어빵' 중2·초6 아들 최초 공개..."키가 엄청 크다" ('편스토랑')

기사입력 2025-10-24 23:27


[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김강우가 폭풍성장한 두 아들을 공개했다.

24일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 두 아들의 아빠에 대한 속마음이 공개됐다.

이날 김강우는 아빠에 대한 아이들의 속마음이 담긴 글을 읽으며 웃음을 터트렸다. 첫째 중학교 2학년 김태은 군과 둘째인 초등학교 6학년 김재아 군이 아빠 몰래 아빠 영역 평가를 작성한 것. 김강우는 "아이들 속마음 안 궁금하다. 알고 싶지 않다. 좋은 말 없을 것 같다"면서 "집안에 불화를 일으키겠다"면서 아빠 영역 평가를 확인했다.

두 아들은 '아빠 요리만의 특징'을 묻는 질문에 "중식만 한다", "채소가 많다", "싱겁다"며 똑같이 적어 아빠를 웃게 했다.

이어 김강우는 '우리 아빠는 얼마나 잘 생겼나'라는 질문의 답을 보고 "이 녀석 봐라"면서 웃음을 터트렸다. MC 들은 "'매우 잘생겼다' 1번이다"고 했지만, 첫째 아들의 답은 '평범하다'였다. 김강우는 "첫째가 눈치가 없다"며 웃었다.


태은 군은 '우리 아빠는 무서운 아빠인가'라는 질문에 '때때로 무섭지만 친구 같다'고 했다가 지우고 '조금 무섭다'고 변경한 뒤, "아빠는 혼낼 때 조용해지고 말이 없어진다. 말로 타이르는데 엄청 무섭다"고 솔직하게 적어 김강우를 폭소케 했다. 재아 군은 '아빠는 혼낼 때 어떻게 혼내냐'는 질문에 "때리려고 하지만 협박만 한다"고 솔직하게 적어 또 한번 김강우를 웃게 했다. 김강우는 "아이들은 회초리를 들면 지구 끝까지 도망가서 끝까지 안 맞는다. 엄마 말은 안 듣는다. 내가 엄하다"고 했다.

또한 재아 군은 아빠의 장점을 묻는 질문에 "유머러스 하다"고 적었지만, 김강우는 "쓸 게 없었던 것 같다"며 가우뚱하며 솔직한 자기 평가로 눈길을 끌었다.

이어 태은 군은 "아빠의 장점은 엄마를 사랑 한다"고 적었고, MC들은 "눈이 보이나보다"며 감탄했다. 뿐만 아니라 '아빠와 엄마는 서로를 얼마나 사랑하냐'는 질문에 "매우 사랑 한다"고 적은 두 아들이었다.


아이들도 인정하는 순정 사랑꾼 김강우는 "아이들하고 있을 때도 엄마한테 잘하라고 한다"면서 "'엄마가 무거운 거 들게 하지마'라고 이야기 하고, 엄마가 아빠를 존중하고 사랑 하는 모습을 봐야 우리 아이들도 좋은 가정을 만들 거라고 믿는다"고 했다.

이후 아빠의 키를 따라 잡을 정도로 폭풍성장한 두 아들의 현재 모습이 공개돼 시선을 집중시켰다.

anjee85@sportschosun.com

