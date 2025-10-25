임효성, ♥슈 도박 빚도 갚아줬는데…별거 생활에 불만 "마음 안 돌아와"

[스포츠조선 이우주 기자] 농구선수 출신 임효성이 아내 슈와의 갈등을 고백했다.

24일 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에서는 '부부상담 2탄! 과연….상담이 도움될까!?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

지난주 부부상담을 받으러 간 임효성 슈 부부. 두 사람은 각자 개인 상담을 받기로 했다. 임효성은 "미래에 대한 불안이 크다"며 "어렸을 때부터 운동만하고 다른 일을 배워본 적이 없으니까 능력에 대한 불안감이 있다"고 고백했다.

임효성은 "3년이라는 시간이 넘게 일만 하면서 달려가고 이후에 안정감을 찾고 모든 걸 해결하고 나니 공허함이 엄청 많이 왔다. 만족감이 없다"고 슈의 문제를 해결해주고 생긴 공허함을 털어놨다. 임효성은 슈의 도박 빚 2억 5천만 원을 갚아줬다고 고백한 바 있다.

임효성은 "경제적인 안정감은 생겼을 수 있어도 일반적인 가정이 주는 안정감이 없어진 거다. 그런 거에 대한 공허함이 있다. '내가 왜 여기까지 이렇게 왔지?' 싶다"며 공허함이 화로 바뀌었다고 고백했다.

임효성은 슈에 대한 미안함이 크다며 "이 친구가 잘못됐을 때도 이렇게까지 망가지는 모습을 볼수가 없어서 어떻게해서든지 끌어올려야겠다 싶었다"고 별거 중임에도 슈를 도운 이유를 밝혔다.


그러면서 임효성은 "이 친구의 마음이 돌아올 거라 생각했다. 멀어졌지만 내가 그만큼 노력하면 돌아올 줄 알았다"며 "많은 시간이 지나고 보니까 이 친구의 본모습일수도 있겠다 싶어서 놓게 됐다. 이 친구는 거리감이 좋고 이런 관계가 편하다 하지만 저는 이렇게 사는 건 정말 싫다. 이런 관계가 좋다고 너무 편하게 얘기하니까"라며 별거 생활에 대한 불만을 드러내기도 했다.

부부 상담을 받은 후 함께 식사를 하러 간 두 사람. "우리는 크게 싸운 적은 별로 없다"는 슈의 말에 임효성은 "자주 싸우는 것도 중요하다고 생각한다. 싸움의 방법도 그렇고 너무 깊이 쌓아왔다가 싸우면 응어리까지 올라와서 큰 싸움으로 될 수밖에 없다"고 밝혔다.


제작진과의 인터뷰에서 임효성은 "나는 원래 온전한 걸 되게 좋아한다. 온가족이 저녁에 산책 나가고 이런 게 소확행이라 생각하는 사람인데 지금은 오히려 소소한 것들이 불편해졌으니까"라고 별거 생활에 대한 아쉬움을 밝혔다.

