주니엘, 건강 이상 고백 "갑상선 문제로 10kg 넘게 쪄, 우울감 심해" ('원마이크')

기사입력 2025-10-25 11:12


[스포츠조선 이우주 기자] 가수 주니엘이 건강 이상을 고백했다.

24일 유튜브 채널 '원마이크'에서는 '건강이상으로 몸무게 10kg 폭증...히트곡 가수가 갑자기 사라졌던 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

'일라일라'로 많은 사랑을 받았던 주니엘. 하지만 주니엘은 이후 오랜 공백기를 가졌다. 이에 대해 주니엘은 "여러 가지 일들이 있었지만 크게 활동을 못했을 때는 코로나19, 그리고 제가 몸이 아팠을 때 두 가지였던 거 같다"고 밝혔다.

주니엘은 "갑상선이 안 좋아서 그거 때문에 활동을 오래 쉬었다. 갑상선 기능 저하가 와서 체력도 많이 깎이고 무기력한 게 엄청 커져서 몸이 많이 무거워졌다. 갑상선 기능 저하 같은 경우는 살이 엄청 찐다. 평소와 똑같이 지내는데 이유 없이 살이 찐다. 체력도 엄청 깎이고 부기가 안 빠져서 그대로 살이 된다"며 "이유 없이 살이 쪄서 '왜 이러지?' 싶었는데 갑상선이 나으면서 한 달 만에 8kg가 빠졌다"고 밝혔다.


당시 주니엘은 "스트레스도 많이 받고 당시 우울감이 심해서 사람들도 안 만났다. 그때 제가 60kg까지 쪘나? 제 원래 몸무게를 아니까 10kg 넘게 찐 거라 스트레스를 많이 받았다"며 "갑상선 항진증으로 갈수도 있다 해서 (몸무게가) 왔다갔다 할 수 있다더라. 항진증은 완전히 살이 빠져버리는데 그렇게 안 되도록 잘 관리할 것이라 밝혔다.

현재 상태에 대해서는 "수치에 크게 나쁜 건 없는데 언제 어떻게 나빠질지 몰라서 1년에 한번씩 피검사를 해야 한다. 아직 체력이 안 돌아와서 운동 많이 해야 한다"고 밝혔다.

하지만 주니엘은 꾸준히 앨범을 내며 활동 중이다. 그럼에도 불구하고 주변 사람들이 계속 근황을 묻는다며 "그런 질문을 많이 듣는데 계속 활동하고 있다고 한다. 많은 분들이 보시기에는 활동을 안 했다, 쉬었다고 생각을 하실 수 있는데 저는 곡을 꾸준히 내고 계속 음악활동을 하고 있다"며 "'왜 이렇게 활동은 안 해', '왜 쉬어?'라는 얘기를 들으면 '나 계속 하고 있는데'라는 얘기밖에 못한다. 그래서 이제는 방송도 해야 하지 않을까 싶다"고 밝혔다.

