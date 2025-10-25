한가인, ♥연정훈 또 저격 "카메라 끄면 할 얘기 있어…답답하다"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한가인이 남편 연정훈을 폭로했다.

한가인의 유튜브 채널에서는 '언니 동생 쌍으로 시집 잘 간 한가인 자매'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

지난 영상에서 형부네 농장에 놀러 간 한가인. 제작진은 "형부 성격 너무 좋다더라"라고 영상 공개 후 반응을 전했다. 이에 한가인은 "우리 찍고 와서 언니 부부가 분란이 일어났다. '다시 태어나도 결혼 안 한다'에 서로 꽂혔다"고 밝혔다. 영상에서 한가인은 형부에게 "다시 태어나도 언니랑 결혼할 거냐"고 물었는데 형부가 머뭇거린 것.


한가인은 "집에 오자마자 언니한테 말했다. 저랑 엄마랑 언니 셋 사이에는 비밀이 없어서 다 말한다. '언니. 형부가 언니랑 다시 태어나도 결혼하고 싶냐는 질문에 빨리 대답 못하더라' 했는데 '나도 하고 싶지 않아. 누구는 하고 싶은지 알아?' 했다"고 밝혔다.

하지만 둘 사이는 워낙 좋다고. 한가인은 "둘 사이 엄청 좋다 슈퍼에 뭐 사러 갈 때도 항상 같이 간다. 애들도 잘 돌보고. 엄마가 시집 잘 갔다고 한다"고 밝혔다.

이에 제작진은 "자매가 둘 다 시집을 잘 갔다. 남편이 둘 다 착하다"며 연정훈도 언급했다. 그러자 한가인은 "착하다. 우리 신랑 착하긴 하다 진짜. 착하기 한데"라고 머뭇거리다 "카메라 끄면 내가 해줄 얘기가 있다. 답답한 얘기가"라고 폭로해 웃음을 안겼다.

