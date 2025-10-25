이요원 "♥사업가 남편, 조여정 소개로 만나...싸워서 장 따로 봐" ('살림남2')

기사입력 2025-10-25 14:28


[스포츠조선 이우주 기자] 핑크빛 기류를 이어오고 있는 지상렬과 신보람이 뜻밖의 '상견례 소동'에 휘말린다.

25일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 승무원 출신 미모의 쇼호스트 신보람이 지상렬의 집을 찾는 모습이 공개된다.

이날 신보람은 지상렬 형수의 초대로 그의 집을 방문하기 전, '마트 데이트'로 장보기에 나선다. 장바구니를 함께 밀며 티격태격하는 두 사람의 모습은 마치 신혼부부를 연상케 한다. 이를 지켜보던 MC 은지원은 "나도 예비 신부와 장을 본 적이 있다"고 언급하고, 새 MC 이요원은 "처음엔 남편과 같이 장을 봤는데, 싸운 뒤로는 각자 본다"고 털어놓으며 공감을 이끈다.

"결혼 몇 년 차냐?" 묻는 질문에, 이요원은 "너무 오래돼서 기억이 안 난다"며 웃음을 터뜨리고, 결혼 23년 차에 23살 큰 딸을 둔 엄마라는 사실이 밝혀져 놀라움을 자아낸다. 이요원은 이어 남편과의 첫 만남을 회상하며 "친구 조여정 씨의 소개로 처음 만났다"며 뜻밖의 인연을 공개해 시선을 모은다.

이후, 지상렬의 형과 형수는 집을 찾은 신보람을 반갑게 맞이하며 "두 사람이 너무 잘 어울린다"라며 미소를 감추지 못한다. 급기야 형수는 "둘이 맞벌이를 한다면 아기는 내가 봐주겠다"라며 폭풍 전개를 이어가 폭소를 자아낸다.


이어 신보람은 지상렬의 방을 구경하다가 자연스럽게 침대에 앉고, 지상렬은 "노사연 누나 말고는 여기 앉은 여자가 없다", "여기서 좀 자라"라며 농담을 던진다. 신보람이 의심스런 눈빛을 보내자, 지상렬은 "내 몸 하나도 못 가누는데 언감생심이지!"라며 버럭해 스튜디오를 웃음바다로 만든다. MC 은지원과 이요원은 "티키타카가 중요하다"며 두 사람의 찰떡 케미에 감탄을 금치 못한다.

이후 형수의 지인들이 갑자기 몰려들면서 현장은 순식간에 '상견례 자리'로 급반전된다. 여기에 지상렬의 결혼을 결사반대했던 11살 조카 손녀까지 등장해 "둘이 사귈 생각 있냐"라고 돌직구 질문을 던지며 두 사람을 진땀 나게 한다. 이어 손녀는 "오늘부터 1일!"이라는 깜짝 선언으로 분위기를 후끈 달아오르게 만든다.

과연 지상렬과 신보람의 핑크빛 기류는 실제 로맨스로 이어질 수 있을지, 25일(토) 밤 10시 45분 방송되는 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com

