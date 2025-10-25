이요원 "♥사업가 남편, 조여정 소개로 만나...싸워서 장 따로 봐" (…

|
[스포츠조선 이우주 기자] 핑크빛 기류를 이어오고 있는 지상렬과 신보람이 뜻밖의 '상견례 소동'에 휘말린다.
"결혼 몇 년 차냐?" 묻는 질문에, 이요원은 "너무 오래돼서 기억이 안 난다"며 웃음을 터뜨리고, 결혼 23년 차에 23살 큰 딸을 둔 엄마라는 사실이 밝혀져 놀라움을 자아낸다. 이요원은 이어 남편과의 첫 만남을 회상하며 "친구 조여정 씨의 소개로 처음 만났다"며 뜻밖의 인연을 공개해 시선을 모은다.
이후, 지상렬의 형과 형수는 집을 찾은 신보람을 반갑게 맞이하며 "두 사람이 너무 잘 어울린다"라며 미소를 감추지 못한다. 급기야 형수는 "둘이 맞벌이를 한다면 아기는 내가 봐주겠다"라며 폭풍 전개를 이어가 폭소를 자아낸다.
|
이후 형수의 지인들이 갑자기 몰려들면서 현장은 순식간에 '상견례 자리'로 급반전된다. 여기에 지상렬의 결혼을 결사반대했던 11살 조카 손녀까지 등장해 "둘이 사귈 생각 있냐"라고 돌직구 질문을 던지며 두 사람을 진땀 나게 한다. 이어 손녀는 "오늘부터 1일!"이라는 깜짝 선언으로 분위기를 후끈 달아오르게 만든다.
과연 지상렬과 신보람의 핑크빛 기류는 실제 로맨스로 이어질 수 있을지, 25일(토) 밤 10시 45분 방송되는 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.
