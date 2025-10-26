이영애, 발달장애 미술인 응원 "예술에는 장애가 없다"

기사입력 2025-10-26 06:11


이영애, 발달장애 미술인 응원 "예술에는 장애가 없다"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이영애가 발달장애 미술인들을 응원했다.

26일 이영애는 자신의 SNS에 "10.24~26. 2025 행복한 시간을 만들어주셔서 감사합니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 이영애는 모자와 편안한 차림으로 파주출판도시 아트팩토리 NJF에서 열린 '아트파먼트 위크 2025'(Artpartment Week 2025)에 참석했다. 이번 행사는 배우이자 문화기획자인 이광기 갤러리 끼 대표가 총괄 기획을 맡았다.


이영애, 발달장애 미술인 응원 "예술에는 장애가 없다"
이영애는 발달장애 작가 74명의 작품을 관람한 뒤, 작가들과 함께 사진을 찍으며 따뜻한 모습을 보였다. 작품 앞에서 포즈를 취하거나 팔짱을 끼고 기념사진을 남기며 친근함을 드러냈다.

또한 "#발달장애미술인을응원합니다 #예술에장애는없다"라는 해시태그로 자신의 소신도 전했다. 영향력 있는 톱스타답게, 그의 따뜻한 행보는 많은 이들에게 훈훈함을 안긴다.

한편, 이영애는 2009년 20세 연상 재미교포 사업가 정호영 씨와 결혼, 슬하에 쌍둥이 남매를 두고 있다

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김태현 "'26세' ♥최현석 딸과 띠동갑, 장인 반대 심했지만 5년 만나니 허락해줘"(불후)

2.

'사생활 루머 피해' 이이경, 편집 없이 '놀뭐' 등장…유재석 "가슴 펴!"

3.

'27억 사기 피해' 허경환, 전세 사기꾼에 일침 "사람 목숨 달려, 정정당당하게 살아라"(궁금하면)

4.

서장훈, 김영철 '욕'버릇 폭로 "평소에 욕 달고 살아, 강호동에게도 욕"(아는형님)

5.

'추신수♥' 하원미, 고급 레스토랑 데려가주는 16세子 자랑 "언제 이렇게 컸지"

연예 많이본뉴스
1.

김태현 "'26세' ♥최현석 딸과 띠동갑, 장인 반대 심했지만 5년 만나니 허락해줘"(불후)

2.

'사생활 루머 피해' 이이경, 편집 없이 '놀뭐' 등장…유재석 "가슴 펴!"

3.

'27억 사기 피해' 허경환, 전세 사기꾼에 일침 "사람 목숨 달려, 정정당당하게 살아라"(궁금하면)

4.

서장훈, 김영철 '욕'버릇 폭로 "평소에 욕 달고 살아, 강호동에게도 욕"(아는형님)

5.

'추신수♥' 하원미, 고급 레스토랑 데려가주는 16세子 자랑 "언제 이렇게 컸지"

스포츠 많이본뉴스
1.

1차전 승리시 우승확률 73.2%. 그러나 한화에겐 20%만. 시작부터 기울어진 운동장. 한화가 6번째 기적을 쓸까[KS 포커스]

2.

英 속보! 포스텍 집착 대단하다 '또다시 감독직 복귀'…리즈 유나이티드 신임 감독 '2순위'

3.

78억 FA의 충격적 엔트리 제외, 'PO 타율 0.077' 50억 FA 각성→업셋 시리즈의 전제조건[KS]

4.

"진짜 우승 한 번 하자" 26년 전 간절했던 외침…'이글스 유일 우승 주장'이 남긴 당부 [KS 인터뷰]

5.

[KBL리뷰] DB, 삼성 94-80 완파하고 연패 탈출…3연패 삼성, 홈경기+홈 DB전 '8연패' 수모

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.