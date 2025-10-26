김원훈, 363만명 '숏박스' 순이익 4천만원..."나온 회차만 N빵" …

|
[스포츠조선 정안지 기자] 김원훈이 '숏박스' 채널의 순수익을 공개했다.
이에 미미미누는 "사실 경쟁자라고는 보기 어려울 정도로 대한민국 스케치 코미디 부문에서는 단연코 1등이다. 작년에는 코미디 부분 대상을 받았다"고 밝혔다.
현재 '숏박스' 구독자는 363만명이며, 천만회 넘은 영상만 26개라고. 그때 이상민은 "363만이면 얼마 정도 버냐"고 물었고, 이에 미미미누가 '숏박스' 채널의 수익을 예측했다.
그러자 김원훈은 "세무조사 나온 것도 아니고 왜 이렇게 디테일하게 이야기 하냐"면서 "얼추 비슷하긴 한데 우리는 영상 자체가 짧다. 유튜브는 8분 이상이 넘어가면 광고가 붙일 수 있다. 우리는 광고를 붙일 수 있는 영상이 많지는 않다. 그래서 PPL 같은 거 받았을 때 수익이 발생한다"고 밝혔다.
이어 김원훈은 수익 분배에 대해서는 "33.3333% 정확하게 나눈다"고 했고, 엄지윤은 "안 나온 회차는 못 받고 나온 것만 나눈다. 여기서 실무를 다 보기 때문에 나온 회차만 정산 받는 시스템"이라고 밝혔다.
