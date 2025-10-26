유재석, 동호회 회비 횡령 의혹..."내가 나중에 돈 드릴게" ('놀뭐')

기사입력 2025-10-26 09:32


유재석, 동호회 회비 횡령 의혹..."내가 나중에 돈 드릴게" ('놀뭐'…

유재석, 동호회 회비 횡령 의혹..."내가 나중에 돈 드릴게" ('놀뭐'…

유재석, 동호회 회비 횡령 의혹..."내가 나중에 돈 드릴게" ('놀뭐'…

유재석, 동호회 회비 횡령 의혹..."내가 나중에 돈 드릴게" ('놀뭐'…

유재석, 동호회 회비 횡령 의혹..."내가 나중에 돈 드릴게" ('놀뭐'…

유재석, 동호회 회비 횡령 의혹..."내가 나중에 돈 드릴게" ('놀뭐'…

유재석, 동호회 회비 횡령 의혹..."내가 나중에 돈 드릴게" ('놀뭐'…

유재석, 동호회 회비 횡령 의혹..."내가 나중에 돈 드릴게" ('놀뭐'…

[스포츠조선 정안지 기자] '놀면 뭐하니?' 유재석이 동호회 회비 횡령 의혹(?)에 휩싸였으나, 알짜배기 투어 코스로 회원들을 결국 만족시켰다.

10월 25일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 동호회 '쉼표, 클럽' 제1회 정기 모임이 공개됐다.

이날 방송의 수도권 가구 시청률은 4.8%를 기록하며 토요일 예능 1위를 차지했다. 채널 경쟁력과 화제성을 가늠하는 핵심지표 2049시청률은 2.3%를 나타내며, 4주 연속 예능과 드라마를 포함한 토요일 전체 프로그램 1위를 기록했다. 유재석이 '쉼표, 클럽' 회원들의 불만을 잠재운 쇼핑 코스에 의기양양해지고, 주우재가 효도 선물을 사는 장면에서 분당 최고 시청률은 5.9%까지 치솟았다 (닐슨코리아 수도권 기준)

동호회 회장 유재석은 가을을 맞아 '쉼표, 클럽'의 첫 정모를 추진했다. 회원들이 도착하자 자기 소개를 시작했고, 유재석은 자신을 닉네임 '가을남자'라고 통성명했다. 하하는 '서리태', 주우재는 '좋우다', 이이경은 'ImF', 하동균은 '산할아버지', 허경환은 '물 반 고기 반'이라고 소개했다. 곧바로 유재석은 5만 원씩 회비를 걷으면서, 스케줄표를 배부하고 투어 코스를 브리핑했다. 수목원, 놀이공원, 식사, 강남 소호거리 체험을 한다는 말에 회원들은 "이 금액으로 가능하냐?"라고 의심을 품었다.

유재석은 첫 코스로 수목원을 자신 있게 데려갔는데, 바로 여의도 공원이었다. 무료 코스에 주우재는 "회비를 안 쓰시네"라며 의혹을 제기했고, 유재석은 "그럼 가!"라고 되레 언성을 높이며 무마했다. 잠시 쉬는 시간에 서로를 알아가는 토크도 이어졌다. 유재석은 "전 싱글입니다(?)"라고 말하며, "전 세계 여행을 좋아해요. 이집트를 다녀왔어요(?)"라고 속내를 드러냈고, 하하와 주우재는 "그런 마음을 품고 있었구나"라고 몰아가 폭소를 안겼다.


유재석, 동호회 회비 횡령 의혹..."내가 나중에 돈 드릴게" ('놀뭐'…
이어 유재석은 놀이공원으로 회원들을 데려갔지만, 도착한 곳은 구청이었다. 회원들은 의심의 눈으로 바라보다가 구청 안에 있는 15m 높이의 초대형 미끄럼틀에 휘둥그레 눈을 떴다. 그러나 키 187cm 주우재는 신장 제한으로 이용하지 못했고, 이를 미처 확인 못한 유재석은 "내가 나중에 돈 드릴게. 내려가 계세요"라고 말했다. 주우재를 제외하고 모두가 미끄럼틀을 신나게 즐겼지만, 이용료 무료인 코스에 또 다시 유재석 회비 횡령(?) 의혹이 커졌다. 가장 불만 많은 주우재는 "회비 어디로 증발했어요?"라고, 하하는 "사짜 느낌이 난다"라고 민원을 제기했고, 유재석은 급히 회원들을 식사 장소로 데려갔다.

식사 장소는 무인 식당이었다. 사장님이 없는 것을 알게 된 유재석은 크게 당황했고, 의심 많은 회원들은 또 유재석을 몰아갔다. 맛있는 식사에 만족했지만, 회비를 안 써서 불안한 회원들은 또 항의 릴레이를 시작했다.

이에 유재석은 마지막 비장의 코스 쇼핑으로 회원들의 불만을 잠재우려 했다. 회원들은 뭐든지 다 판다는 유재석의 말에 "고물상 가는 건가?"라며 의심을 거두지 않았다. 그러나 쇼핑 장소에 도착하자, 정말 유재석 말대로(?) 전 품목 할인 상품들이 그들을 기다리고 있었다. 유재석은 쇼핑에 눈 돌아간 회원들을 향해 "나 아니었으면 선생님들 여기 오셨을 것 같아?"라고 의기양양하게 외쳤고, 처음으로 불만 없이 화합의 장이 됐다. 쇼핑 후 회비가 남자, 회원들을 의리 게임으로 회비를 나눴다. 마지막 차례인 허경환과 유재석은 10원씩 나눠가졌고, 유재석은 "다음부터 보지 맙시다"라고 말하며 헤어져 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'63세' 김장훈, 4세 연하 이영자에 거절당했다 "15년째 솔로"[SC리뷰]

2.

'27억 사기 피해' 허경환, 전세 사기꾼에 일침 "사람 목숨 달려, 정정당당하게 살아라"(궁금하면)

3.

“잠실이다!” ‘19년 만’ 한화 한국시리즈 진출에 조인성·박보영도 환호[SC이슈]

4.

'재혼' 은지원, ♥9세 연하 스타일리스트와 신혼생활 시작 "장도 같이 봐"(살림남)

5.

심현섭, ♥정영림 가족에 인정받았다 "아내+장인장모에게도 잘해, 상상 이상"[종합]

연예 많이본뉴스
1.

'63세' 김장훈, 4세 연하 이영자에 거절당했다 "15년째 솔로"[SC리뷰]

2.

'27억 사기 피해' 허경환, 전세 사기꾼에 일침 "사람 목숨 달려, 정정당당하게 살아라"(궁금하면)

3.

“잠실이다!” ‘19년 만’ 한화 한국시리즈 진출에 조인성·박보영도 환호[SC이슈]

4.

'재혼' 은지원, ♥9세 연하 스타일리스트와 신혼생활 시작 "장도 같이 봐"(살림남)

5.

심현섭, ♥정영림 가족에 인정받았다 "아내+장인장모에게도 잘해, 상상 이상"[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

1차전 승리시 우승확률 73.2%. 그러나 한화에겐 20%만. 시작부터 기울어진 운동장. 한화가 6번째 기적을 쓸까[KS 포커스]

2.

英 속보! 포스텍 집착 대단하다 '또다시 감독직 복귀'…리즈 유나이티드 신임 감독 '2순위'

3.

78억 FA의 충격적 엔트리 제외, 'PO 타율 0.077' 50억 FA 각성→업셋 시리즈의 전제조건[KS]

4.

"진짜 우승 한 번 하자" 26년 전 간절했던 외침…'이글스 유일 우승 주장'이 남긴 당부 [KS 인터뷰]

5.

김민재 초대박! 내년 여름 '리버풀 이적' 시나리오 떴다…영입 예의주시→"뮌헨은 경쟁할 시간 부여"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.