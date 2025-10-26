'163cm' 장나라, '183cm' 공명 기럭지에 "나 20걸음 때, 12걸음이면 끝" ('바달집')

[스포츠조선 정안지 기자]'바달집'에 사랑둥이 구 막내 공명이 약 4년 만에 손님으로 출격한다.

오늘(26일) 방송되는
tvN '바다 건너 바퀴 달린 집 : 북해도 편'(이하 '바달집') 3회에서는 '삼 남매' 성동일-김희원-장나라가 첫 번째 앞마당이었던 시모노세키를 떠나 약 1,830km를 달려 대망의 북해도에 입성한다.

풍부한 제철 해산물은 물론, 우리 집 앞마당에 있는 과수원에서 딴 탐스러운 과일 등 북해도의 광활한 대자연과 풍요로운 먹거리들이 이목을 사로잡을 예정이다. 여기에 '바달집3'에서 애교 넘치는 막둥이로 사랑받았던 공명이 게스트로 합류하며 기대를 높인다.

특히, 공명을 맞이한 성동일-김희원-장나라 삼 남매의 반응이 흥미를 높인다. '바달집3' 당시 공명은 촬영 직후 입대를 했던 바. 성동일은 제대 후 처음 만나는 공명에게 "진짜 멋있어져서 왔다. 느낌이 완전 남자가 됐다"라면서 엄지를 치켜든다. 장나라는 183cm에 달하는 공명의 기럭지에 압도당한 나머지 '쭈굴모드'를 가동해 웃음을 더한다. 성동일, 김희원, 공명 사이에 둘러싸여 있던 장나라는 대뜸 "저 20걸음 걸을 때 명이 씨 12걸음이면 끝인데요?"라며 엉뚱한 자기 객관화로 폭소를 유발하는 것.

공명은 초면인 장나라에게 "선배님 엄청 작고 귀여우시네요?"라고 칭찬하며 애교 만점 막둥이 매력을 재가동한다. 그도 잠시, "저 좀 질투 납니다. 제가 게스트라니"라며 새 식구를 들인 성동일과 김희원에게 서운함(?)을 토로해 웃음보를 자극한다. 급기야 공명은 그간 회포를 풀 수 있는 토크 판이 깔리자, 돌연 장나라에게 "선배님은 '바달집' 왜 하신다고 하셨어요?"라고 돌직구 질문을 던져 현장을 후끈하게 달군다는 후문이다.

그런가 하면 '성 셰프' 성동일은 "오늘 배 터지게 먹게 해주겠다"라면서 북해도의 제철 자연산 성게알을 만날 수 있는 성게 마트로 식구들을 이끈다. 해산물부터 와규까지 싱싱한 식자재들의 향연에 눈을 반짝이던 것도 잠시, 모두들 성게알과 와규의 뜻밖의 가격에 화들짝 놀란다. 더욱이 산지 직송 식자재로 '성게알 듬뿍 덮밥'이라는 특선 요리를 준비하던 성동일은 예상치 못한 돌발 상황과 직면한다고. 이에 약 4년 만에 친정 밥을 학수고대하는 공명이 '성 셰프'의 성게알 특식을 무사히 맛볼 수 있을지 귀추가 주목된다.

이와 함께 성동일-김희원-장나라가 '바달집'의 비하인드 토크를 풀어낸 '비하인드 집들이' 영상도 공개돼 화제다. 영상 속 '삼 남매'는 익살스러운 티키타카와 유쾌한 케미 속에 '시청자 궁금증 해소'부터 '여행 밸런스 게임'까지 다채로운 질문들에 성심껏 답하며 '바달집'의 매력을 전했다. 특히 성동일은 "허점이 있는 것이 나라의 매력이다. 여행 내내 그 허점들이 드러나는데 진짜 재밌다. 나라가 갈수록 자연인이 돼서 나온다"라고 귀띔해, 본 방송에 기대를 높였다.

tvN '바다 건너 바퀴 달린 집 : 북해도 편'은 오늘(26일) 저녁 7시 40분에 3회가 방송된다.

