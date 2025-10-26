이효리 원장님, '내일부터 영하'→벌써부터 수강생 걱정…"천천히 오세요"

기사입력 2025-10-26 22:11


이효리 원장님, '내일부터 영하'→벌써부터 수강생 걱정…"천천히 오세요"

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 이효리가 한파 예보 소식에 자신이 운영하는 요가원 수강생들을 위해 직접 세심한 안내를 전하며 '소통하는 원장님' 면모를 보여줬다.

26일 오후, 이효리가 운영 중인 '아난다 요가(Ananda Yoga)' 공식 계정에는 회원들을 위한 긴급 안내문이 게시됐다.

공지에는 "내일부터 기온이 영하로 떨어진다는 소식이 있습니다. 너무 일찍 오셔서 추운 곳에서 기다리지 않도록 안내드립니다"라는 내용이 담겼다.

이어 "오전 6:30 수업은 6:20부터, 오전 8:30 수업은 8:20부터 수련실 입장 가능"이라며 구체적인 입장 시간을 조정해 알렸다. 요가원 측은 "참고하셔서 따뜻하게 준비하고 오시길 바랍니다. 감사합니다"라고 덧붙였다.

기상청에 따르면 27일 새벽부터 중부 내륙과 경북 북부 지역을 중심으로 올가을 첫 한파특보가 발효될 예정이다.

이에 이효리는 수강생들이 새벽 수업을 위해 이른 시간부터 요가원 앞에서 대기하다 추위에 노출되지 않도록 선제적으로 공지를 올린 것으로 보인다.

이효리는 지난 9월 서울 서대문구 연희동에 '아난다 요가'를 오픈했다. 사전 예약제로 운영되는 이 요가원은 이효리가 직접 수업을 진행하며 하루 두 타임, 오전 6시 30분부터 7시 30분, 오전 8시 30분부터 9시 30분까지 운영되고 있다.

남편 이상순은 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'를 통해 "나는 새벽 수업을 반대했다. '왜 이렇게 힘들게 새벽 수업을 하나. 아침에 좀 밝을 때 나가라'고 했는데 효리가 고집을 꺾지 않았다"고 밝힌 바 있다.

한편, 이효리는 2013년 가수 이상순과 결혼한 뒤 제주도에서 10년 넘게 생활하다 지난해 서울 종로구 평창동으로 이사했다. 이후 연희동에 요가원을 열며 오랜만에 서울에서 새로운 활동을 시작한 그는, 연예인보다 '요가 지도자'로서의 진정성 있는 삶을 보여주고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이상해 며느리' 김윤지, 사촌 강지영과 드디어 만났다..다이어트 제품 선물

2.

윤민수, 전처와 20년 한집살이 끝.."잘 살아" 마지막 인사에 울컥 ('미우새')

3.

박지윤, '보여주기 식' 다이어트 지적에 "5kg 감량..더 달라지는 모습 지켜봐달라"

4.

이승철, 재혼으로 얻은 딸 결혼 "사위, 카이스트 출신·모델급 비주얼" ('미우새')

5.

108kg 이장우, 결혼 앞두고 살 안 빼는 이유 "잘생김 포기..이제 내 인생 살 것"

연예 많이본뉴스
1.

'이상해 며느리' 김윤지, 사촌 강지영과 드디어 만났다..다이어트 제품 선물

2.

윤민수, 전처와 20년 한집살이 끝.."잘 살아" 마지막 인사에 울컥 ('미우새')

3.

박지윤, '보여주기 식' 다이어트 지적에 "5kg 감량..더 달라지는 모습 지켜봐달라"

4.

이승철, 재혼으로 얻은 딸 결혼 "사위, 카이스트 출신·모델급 비주얼" ('미우새')

5.

108kg 이장우, 결혼 앞두고 살 안 빼는 이유 "잘생김 포기..이제 내 인생 살 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"2년간 멈춰있었는데…" 김희진의 시간이 다시 흐른다 → 역대 8번째 대기록 완성! "여전히 떨리네요" [인터뷰]

2.

"리시브 불안? 우린 다른 길을 택했다" 고희진의 과감한 선택, 23세 이선우에게 팀의 운명을 건다 [수원패장]

3.

이게 바로 4679억짜리 공이야! 고전이 돼버린 2연속 완투, 24년만에 부활..."야마모토 투구 보았는가" 로버츠도 충격

4.

10월의 양구, 유소년 축구로 물들다! '2025 힐링 양구 사과컵 전국 유소년 축구클럽 페스티벌' 3일간의 뜨거운 여정 마무리

5.

'인생 라운드' 한방에 10억+DP월드투어 시드까지...반전남 아이언맨 "우승 눈앞에서 계속 놓쳐서..."

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.