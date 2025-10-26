백지영, 딸 하임 양 "엄마는 성형했잖아" 거침없는 팩폭에 '찐' 당황…"취소됐으면 좋겠다" 허탈(백지영)

기사입력 2025-10-26 22:29


백지영, 딸 하임 양 "엄마는 성형했잖아" 거침없는 팩폭에 '찐' 당황……

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 백지영이 9살 딸 하임 양의 솔직한 발언에 웃음과 당황을 감추지 못했다.

26일 백지영의 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young'에는 "백지영♥정석원이 깜짝 놀란 사춘기 딸의 충격적인 발언 (세 가족 밀착 브이로그)"라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속에서 백지영은 딸 하임이의 등교를 도우며 아침을 준비했다. 화장대 앞에서 뷰러로 속눈썹을 찝는 하임을 본 백지영은 "오늘도 찝고 갈 거야?"라고 물었고, 하임은 "응, 속눈썹이 없어 보여. 올라가면 더 예뻐"라고 답했다.

이에 백지영은 "너처럼 속눈썹 풍성한 애가 어딨냐"며 웃었지만, 하임은 "난 얼굴형이 마음에 안 든다. 입술도 두껍고 코도 커서 싫다"고 털어놨다.

백지영은 놀라며 "하임이가 진짜 사춘기인가 보다. 이렇게 시작되는구나. 외모에 관심이 많아졌네"라며 "너는 어렸을 때부터 엄마가 화려하게 옷 입고 메이크업하는 걸 많이 봤잖아. 그래서 그런 생각을 빨리 하게 된 것 같아. 근데 너무 오래 외모 꾸미는 데 힘쓰지 마. 빨리 하고, 빨리 끝내야 돼"라며 따뜻하게 조언했다.

하임은 "내가 빨리 예뻐지면 이런 생각 안 할 수도 있잖아"라고 답했고, 백지영은 "하임이는 이미 예뻐. 정말 예뻐"라며 웃어 보였다.

분위기가 훈훈해지던 중, 하임은 "나는 카메라보다 실물이 더 낫다"고 말했다. 이에 백지영은 "엄마도 그렇지 않아"라고 장난스럽게 물었지만, 하임은 곧장 "아니. 엄마는 둘 다 아니야"라고 대답했다.

당황한 백지영이 "왜?"라고 묻자, 하임은 "엄마는 성형했잖아"라고 답해 폭소를 자아냈다.


백지영, 딸 하임 양 "엄마는 성형했잖아" 거침없는 팩폭에 '찐' 당황……

백지영, 딸 하임 양 "엄마는 성형했잖아" 거침없는 팩폭에 '찐' 당황……

백지영은 "야, 너 MBTI T(직설형)야?"라고 되물었고, 하임은 "엄마한테만 T야"라고 답했다. 당황한 백지영은 곧바로 남편 정석원에게 "하임이가 나 성형해서 안 예쁘대"라고 말했고, 하임은 "엄마 어릴 때 얼굴 봤는데 그때가 훨씬 예뻤어. 성형하니까 아니야"라며 거침없는 '팩폭'을 이어갔다. 정석원은 웃으며 "그럼 왜 했어? 취소해!"라고 말했고, 백지영은 "말로 '취소'하면 됐으면 좋겠다"며 민망한 듯 웃었다.

등교를 앞둔 하임에게 뽀뽀 인사를 받고 집으로 돌아온 백지영은 "우리 하임이 너무 사랑스럽지? 언제까지 이렇게 뽀뽀해줄까 싶다. 언젠간 귀찮아할 테니까 마음의 준비를 하고 있다"고 말했다.

이에 정석원은 "지금 9살이니까 중학교 2학년까지는 괜찮지 않을까"라고 너스레를 떨었고, 백지영은 "꿈이 너무 야무진 거 아니야"라고 웃었다.

한편, 백지영과 배우 정석원은 2013년 결혼해 슬하에 딸 하임 양을 두고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이상해 며느리' 김윤지, 사촌 강지영과 드디어 만났다..다이어트 제품 선물

2.

윤민수, 전처와 20년 한집살이 끝.."잘 살아" 마지막 인사에 울컥 ('미우새')

3.

박지윤, '보여주기 식' 다이어트 지적에 "5kg 감량..더 달라지는 모습 지켜봐달라"

4.

이승철, 재혼으로 얻은 딸 결혼 "사위, 카이스트 출신·모델급 비주얼" ('미우새')

5.

108kg 이장우, 결혼 앞두고 살 안 빼는 이유 "잘생김 포기..이제 내 인생 살 것"

연예 많이본뉴스
1.

'이상해 며느리' 김윤지, 사촌 강지영과 드디어 만났다..다이어트 제품 선물

2.

윤민수, 전처와 20년 한집살이 끝.."잘 살아" 마지막 인사에 울컥 ('미우새')

3.

박지윤, '보여주기 식' 다이어트 지적에 "5kg 감량..더 달라지는 모습 지켜봐달라"

4.

이승철, 재혼으로 얻은 딸 결혼 "사위, 카이스트 출신·모델급 비주얼" ('미우새')

5.

108kg 이장우, 결혼 앞두고 살 안 빼는 이유 "잘생김 포기..이제 내 인생 살 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"2년간 멈춰있었는데…" 김희진의 시간이 다시 흐른다 → 역대 8번째 대기록 완성! "여전히 떨리네요" [인터뷰]

2.

"리시브 불안? 우린 다른 길을 택했다" 고희진의 과감한 선택, 23세 이선우에게 팀의 운명을 건다 [수원패장]

3.

이게 바로 4679억짜리 공이야! 고전이 돼버린 2연속 완투, 24년만에 부활..."야마모토 투구 보았는가" 로버츠도 충격

4.

10월의 양구, 유소년 축구로 물들다! '2025 힐링 양구 사과컵 전국 유소년 축구클럽 페스티벌' 3일간의 뜨거운 여정 마무리

5.

'인생 라운드' 한방에 10억+DP월드투어 시드까지...반전남 아이언맨 "우승 눈앞에서 계속 놓쳐서..."

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.