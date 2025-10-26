백지영, 딸 하임 양 "엄마는 성형했잖아" 거침없는 팩폭에 '찐' 당황……

|
[스포츠조선 고재완 기자] 가수 백지영이 9살 딸 하임 양의 솔직한 발언에 웃음과 당황을 감추지 못했다.
이에 백지영은 "너처럼 속눈썹 풍성한 애가 어딨냐"며 웃었지만, 하임은 "난 얼굴형이 마음에 안 든다. 입술도 두껍고 코도 커서 싫다"고 털어놨다.
백지영은 놀라며 "하임이가 진짜 사춘기인가 보다. 이렇게 시작되는구나. 외모에 관심이 많아졌네"라며 "너는 어렸을 때부터 엄마가 화려하게 옷 입고 메이크업하는 걸 많이 봤잖아. 그래서 그런 생각을 빨리 하게 된 것 같아. 근데 너무 오래 외모 꾸미는 데 힘쓰지 마. 빨리 하고, 빨리 끝내야 돼"라며 따뜻하게 조언했다.
분위기가 훈훈해지던 중, 하임은 "나는 카메라보다 실물이 더 낫다"고 말했다. 이에 백지영은 "엄마도 그렇지 않아"라고 장난스럽게 물었지만, 하임은 곧장 "아니. 엄마는 둘 다 아니야"라고 대답했다.
당황한 백지영이 "왜?"라고 묻자, 하임은 "엄마는 성형했잖아"라고 답해 폭소를 자아냈다.
|
|
백지영은 "야, 너 MBTI T(직설형)야?"라고 되물었고, 하임은 "엄마한테만 T야"라고 답했다. 당황한 백지영은 곧바로 남편 정석원에게 "하임이가 나 성형해서 안 예쁘대"라고 말했고, 하임은 "엄마 어릴 때 얼굴 봤는데 그때가 훨씬 예뻤어. 성형하니까 아니야"라며 거침없는 '팩폭'을 이어갔다. 정석원은 웃으며 "그럼 왜 했어? 취소해!"라고 말했고, 백지영은 "말로 '취소'하면 됐으면 좋겠다"며 민망한 듯 웃었다.
등교를 앞둔 하임에게 뽀뽀 인사를 받고 집으로 돌아온 백지영은 "우리 하임이 너무 사랑스럽지? 언제까지 이렇게 뽀뽀해줄까 싶다. 언젠간 귀찮아할 테니까 마음의 준비를 하고 있다"고 말했다.
이에 정석원은 "지금 9살이니까 중학교 2학년까지는 괜찮지 않을까"라고 너스레를 떨었고, 백지영은 "꿈이 너무 야무진 거 아니야"라고 웃었다.
한편, 백지영과 배우 정석원은 2013년 결혼해 슬하에 딸 하임 양을 두고 있다.
