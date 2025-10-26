'17년차 부부' 권상우 "아내 짜증과 잔소리 많아, 늘 혼난다"…♥손태…

'17년차 부부' 권상우 "아내 짜증과 잔소리 많아, 늘 혼난다"…♥손태영 "왜 혼났는지 모르는게 문제"(Mrs.뉴지저 손태영)

기사입력 2025-10-27 06:11


[스포츠조선 고재완 기자] 배우 권상우와 손태영 부부가 결혼 17년 차 '현실 부부'의 생생한 일상을 공개해 웃음을 자아냈다.

지난 25일 손태영의 유튜브 채널 'Mrs. 뉴저지 손태영'에는 '손태영에게 서운했던 권상우, 지인들 앞에서 결국... (미국 부부 현실)"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 손태영과 권상우는 미국 현지 지인 부부와 함께 뉴욕의 한 한식당에서 식사 자리를 가졌다. 대화 도중 권상우는 "제가 미국에 오면 아내랑 한 달 동안 붙어있는데, 두 분은 진짜 계속 같이 있는 거 아니냐"고 물었다.

이에 지인 부부는 "1년째는 괜찮았는데 2년째부터 꼴보기 싫다", "이유 없이 남편이 나갔으면 좋겠다고 생각한다", "숨 쉬는 것만 봐도 화가 난다"고 너스레를 떨었다. 그러자 권상우는 "미국 집에 들어가는 순간, 저한테는 짜증과 잔소리가 섞여 있다. 그런데 반려묘 벨라한테는 '우리 애기 벨라야~' 하면서 애정 표현을 한다"며 서운함을 토로했다.

손태영은 "내가 계속 아프다고 했는데 자꾸 뭐라고 하더라. 그래서 얄밉더라"며 반격했고, 권상우는 "난 아무것도 안 했는데 왜 그러냐"며 억울함을 호소했다.

권상우는 "나도 쓰레기 버리고 설거지도 다 하는데 혼난다"며 억울함을 호소했지만, 손태영은 단호하게 "왜 혼났는지 모르는 게 문제야"라며 정곡을 찔렀다.


두 사람의 티격태격한 대화에 지인 부부는 "완전 한국 부부 그 자체"라며 폭소했고, 손태영은 영상 자막에 "조만간 남편과 속풀이 토크 한 판 해야겠어요"라는 문구를 남겨 팬들의 공감을 자아냈다.

앞서 영상 초반에는 권상우·손태영 부부가 딸 리호와 조카와 함께 미국 뮤지엄을 방문한 일상도 담겼다.


손태영이 "다음에는 남편과 단둘이 데이트로 오면 좋겠다"고 말하며 애정을 드러냈지만, 권상우가 그녀의 음료 '노히토'를 마시자 "왜 자꾸 내 거 마셔?"라며 시크하게 받아쳐 웃음을 자아냈다.

한편 권상우와 손태영은 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 손태영은 2019년부터 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에서 거주 중이며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 '기러기 아빠' 생활을 이어가고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

